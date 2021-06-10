【父親節2021】NIVEA男士面部及身體護理產品$35起　止汗香氛+潔面泥+剃鬚膏泡打造型格爸爸

▲ NIVEA推出男士面部及身體護理產品。（圖片來源:NIVEA）

父親節快到，想趁機表示對爸爸的愛意，可考慮送爸爸護膚品。NIVEA®MEN推出男士們的面部及身體護理體驗，從面部潔膚保護、止汗香體及剃鬚系列，令爸爸在炎炎夏日保持清爽，提升魅力！

為大家介紹NIVEA®MEN全系列5大皇牌產品。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

1. 無印清爽止汗噴霧香氛 （建議零售價：HK$39.90/ 150ml） /走珠香氛 （建議零售價 HK$35.50/50ml ）

這香氛首創無印清爽止汗技術，能降低肌膚上過多的汗水，去除體味，並能令衣服保留原有色彩，使用後不留痕跡。同時能提供48小時持久全效止汗與保護，長時間保持肌膚清爽舒適，帶來冰涼極致的感覺。

2. 激炭抗菌止汗系列 噴霧香氛 （建議零售價：HK$39.90， 150ml） /走珠香氛 （建議零售價 HK$35.50， 50ml ）

這系列添加黑木炭抗菌配方，能有效對抗因汗水而引致的細菌，同時驅除令人尷尬的汗味，而且長效乾爽止汗，有效抗菌 48 小時。肌膚散發清新親和的煥然一新木香。

3. ACNE OIL CLEAR 高效控油抗痘潔面火山泥（建議零售價：HK$83.90/100g）

男士們皮膚容易出油，如清潔不足，毛孔便會積聚污垢而易生粉刺及暗瘡。這火山泥的細緻泡沫和配方，有效對抗會引起粉刺的細菌，深層潔淨，同時去除多餘的油脂和污垢，極強長效控油，保持水潤清爽。

4. 激炭雙效控油淨透潔面泥（建議零售價：HK$83.90/100g）

這潔面泥獨有激炭配方及技術，能深入每個毛孔，如磁鐵般高效吸走污垢，達至深層潔淨同時有助收細毛孔。

配合墨角藻精華及維他命 C，可於潔淨時同步為肌膚帶來養分，回復活力水潤，更具24小時長效持久控油效果，能全效改善整體面部肌膚狀況。

5. 深層剃鬚膏泡/敏感肌適用剃鬚膏泡（建議零售價：HK$45.90/200ml）

深層剃鬚膏泡蘊含蘆薈及維他命原 B5，有效軟化面毛及鬚根，剃鬚時令剃刀更為貼面，可減少由剃鬚而引起的鬚根向內生的情況和其他刺激反應；添加的保濕因子亦能消除肌膚的繃緊感覺，用後長效水潤，剃鬚後肌膚光滑細緻。

如果肌膚較易敏感，可以選擇專為敏感肌而設的敏感肌適用剃鬚膏泡！

同場加映：為大家介紹煎牛扒簡易食譜，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩