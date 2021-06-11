【即溶咖啡】日本達人教沖即溶咖啡3個秘技提升美味　13款無毒即溶咖啡名單一覽

▲ 日本達人教3招升級即溶咖啡美味。

都市人為求方便，很多時都會沖即溶咖啡，但沖即溶咖啡又是否代表一定要犧牲味道？日本咖啡達人岩崎泰三日前接受日本朝日電視台新聞節目訪問，教大家3招提升即溶咖啡美味的方法，只要學會這3招，就可沖出高級味咖啡！

很多人沖即溶咖啡時，都是隨意倒咖啡粉，然後再斟熱水。但岩崎泰三表示，沖咖啡的方法不同，咖啡喝起來的味道也會完全不一樣。

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最近即溶咖啡的品質有很大進步，隨意倒咖啡粉再斟熱水，是沒辦理把即溶咖啡的美味沖出。

提升美味的3個方法

1. 注意咖啡粉及水的黃金比例

▲ 1 注意咖啡粉及水的黃金比例。

岩崎泰三建議記著此黃金比例：每2克咖啡粉，要沖130mL熱水。不能隨意倒粉量，否則咖啡粉難以完全溶化，令咖啡殘留粗糙感。

2. 用剛煮沸的熱水來沖泡

▲ 2 剛煮沸的熱水沖咖啡可以引出香味。

岩崎泰三指，用剛煮沸的熱水沖咖啡可以引出香味，所以用溫度較高的水比較好。

3. 先用少量熱水完全融化咖啡粉直至釋出泡沫

▲ 完全融化咖啡粉為止。

首先只倒少量熱水，將咖啡粉完全溶解。一直攪拌直至呈現黏稠狀，而且完全融化咖啡粉為止。

▲ 將這些氣泡釋放出來相當重要。

此時，應可留意咖啡表面會出現氣泡，將這些氣泡釋放出來相當重要。因為咖啡粉中含有澱粉，當瞬間倒入大量熱水時，粉末會結成塊狀，容易影響咖啡味道。

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如按照這3個步驟沖即溶咖啡，可見到咖啡好像帶有透明感。

▲ 用了3個秘技沖的咖啡(右)好像帶有透明感。

新聞主播親身試飲，也表示味道明顯不一樣，特別能喝出咖啡的濃郁和酸味。

▲ 新聞主播親身試飲，也表示味道明顯不一樣，特別能喝出咖啡的濃郁和酸味。

雖然即溶咖啡夠方便，但咖啡亦可因高溫烘焙而產生致癌物丙烯酰胺，其中即溶咖啡的丙烯酰胺含量，就比即磨咖啡高。水中銀（國際）生物科技有限公司曾檢測市面11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡。結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍，只有13款通過無毒測試。

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水中銀首席執行官杜偉樑表示，部分測試樣本中的咖啡含量只佔總成分5%至9%，成分中有近90%為飲品添加劑，如植脂末、調味劑、乳化劑等，相信是致毒源頭。而且品牌或生產地來自東南亞地區的即溶咖啡品質水平明顯較低，只有23%屬卓越類別，比歐美和東亞（例如日本）較低。

另外，檢測又發現由於即溶泡沫咖啡中含有添加劑成分達15種，遠高於其他品類，當中包括含反式脂肪的植脂末，過量攝入可增加人體內的低密度脂蛋白膽固醇含量，增加患心血管疾病、不孕及乳癌等風險。

即溶咖啡丙烯酰胺含量

養和醫院高級營養師陳勁芝曾於2020年4月接受TOPick訪問時分析即溶咖啡及即磨咖啡的丙烯酰胺含量。她表示，大部份即溶咖啡在烘焙後，要再用不同加熱方法烘乾，所以丙烯酰胺會較高。此外，很多即溶咖啡均為「三合一」或「二合一」配方，當中已包含糖、奶，故其碳水化合物含量可能高於一般黑咖啡，也因而較易產生丙烯酰胺。

據食安中心數據，兩類咖啡的丙烯酰胺含量如下：

每杯即溶咖啡（156-364 毫升）：含有5.4-25.5微克的丙烯酰胺

每杯即磨咖啡（35-254 毫升）：含有1.2-2.7微克的丙烯酰胺

詳細比較各類即溶、即磨咖啡的丙烯酰胺含量+營養師教選丙烯酰胺含量較低咖啡豆，請睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣