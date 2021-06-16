【平價食材】夏日消暑清熱必食　李韡玲：綠豆糖水解毒養顏

▲ 李韡玲：綠豆糖水解毒養顏

關於綠豆湯，《本草綱目》這樣說：「煮食綠豆可消腫下氣、消熱解毒、止渴、調和五臟、安精神、補元氣、潤皮膚；綠豆粉解諸熱、解毒藥、治瘡腫、療燙傷。」綠豆皮有明目功效，可見綠豆渾身是寶。但脾胃虛寒者，洩瀉者不宜多吃。

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綠豆湯是中國民間傳統的解暑佳品，炎炎夏日，來一碗綠豆片糖湯，可止渴消暑、清熱解毒。我媽屬於火氣旺盛人士，是以每逢夏天，她必會煮一鍋綠豆甜湯給一家人解暑。為了中和綠豆的寒，她會加入半飯碗粘米，並且用片糖來煮，再加入一片果皮和少許臭草。可以想像，一鍋飄着草香果皮香的綠豆湯水多麼誘發食慾。

材料：

綠豆約一飯碗

粘米約半飯碗

片糖兩塊

陳皮一大片

做法：

一、綠豆洗淨後，隔夜浸泡至豆皮破開；

二、粘米洗淨，也是浸泡至翌日；

三、先預備一大鍋清水，將陳年果皮隨冷水下鍋；

四、清水煮滾後，放入綠豆和粘米一起煮至豆和米皆熟爛，加入片糖，煮溶，即可，喜歡臭草的也可酌量加入。

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