【飲食速報】維他氣泡檸檬茶新登場　激爽氣泡配合紅茶檸檬夏日透心涼

▲ 維他™檸檬茶推出維他™旗下首個有氣產品「Sparkling VLT」。（圖片由維他™檸檬茶提供）

維他™檸檬茶 （VLT）即日起推出維他™旗下首個有氣產品「Sparkling VLT」，在經典的維他™檸檬茶中加入「有氣」元素，為夏日帶來「有氣夠爽」及「澀得起」清新口味。

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「維他™檸檬茶」即日起全新推出維他™氣泡檸檬茶，連同現有的 6 款口味，包括維他檸檬茶、鍚蘭檸檬茶、青檸檸檬茶、低糖檸檬茶、蜜糖檸檬茶，以及Supericy 檸檬茶，建議大家冷藏後飲用，開罐後即能感受到氣泡衝激味蕾的刺激冰爽口感。

大家可以在百佳超級市場、7-11便利店、Circle K 便利店、Aeon、大昌食品專門店、家興超市、佳寶食品超市、The Fresh、Soda Mall購買。

此外，VLT 將於6月19日在3間百佳超級市場舉行「Sparkling VLT 激爽夏日大挑戰」，凡購買兩排六罐裝 Sparkling VLT 可即場挑戰 Sparkling VLT 激爽夏日泡泡機，參與即抽即中獎活動，有機會贏得限量版迷你「Sparkling VLT 造型雪櫃」，大家可把維他™氣泡檸檬茶放滿雪櫃，隨時享受冰涼有氣體驗。

「Sparkling VLT 激爽夏日大挑戰」詳情：

日期：6 月 19、20、26 及 27 日（一連兩個星期六及日）

時間：11am – 7pm

地點：東薈城 taste、第一城百佳及杏花邨 FUSION

參與方法：買兩排六罐裝 Sparkling VLT 即可參與抽獎。

同場加映：為大家推介更多夏日簡易食譜【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩