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【非法集結】包圍大興行動基地　25歲男認罪判囚8個月

社會 17:06 2021/06/16

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涉案被告鄧皓仁（25歲）早前於區域法院承認非法集結等3罪，今（16日）被判囚8個月。（資料圖片）

2019年10月屯門有市民嗅到刺鼻不明氣體，懷疑警方就催淚氣體演集，遂發起包圍大興行動基地要求警方解釋，情況後來惡化，多人被控。當中1名拆鐵欄及起路障的25歲青年早前於區域法院承認非法集結等3罪，今（16日）被判囚8個月。
 
法官判刑指，被告用雨傘遮掩示威者，又曾強行拆毀路邊鐵欄及放到道路上。法官接納本案情節突然變壞，群眾於8時許集結，後來9時許有激進示威者拆毁鐵欄開始，法官同意這並非事先安排，而被告則在拆欄後10分鐘被捕。本案沒有人擲磚及針對建築物，案發時道路仍有車輛可通過，影響尚算輕微。

法官考慮案情及求情後，決定就非法集結罪以判囚8個月為量刑起點，而管有適合作非法用途的工具罪的量刑起點則為兩個月，非法集結中使用蒙面物品罪量刑起點為兩星期。法官認為3罪可視作1宗事件看待，故3罪刑期同期執行，扣減3份1認罪節扣後，總刑期為8個月。

涉案被告鄧皓仁（25歲），報稱為兼職銷售員。鄧早前承認非法集結、管有適合作非法用途的工具及在非法集結中使用蒙面物品共3罪。

案情指，案發2019年10月30日前一至兩天，有人指警方進行催淚氣體訓練，導致氣體洩漏，故號召群眾包圍大興警察行動基地。即使警方已澄清無進行有關訓練，當晚仍有約200名示威者在行動基地附近良運街的一帶集結，向行動基地內的警員照射雷射強光。約於9時半，有示威者拆除行人路圍欄，將圍欄及鐵馬等搬出馬路架設路障。

被告當時連同其他示威者強行拆下金屬圍欄，並搬到馬路，之後舉起雨傘遮掩其他人拆欄，期間戴口罩蒙面。被告跑進建生邨商場後被警方拘捕，被搜出5個口罩及手套。

相關報道：

疑有不明氣體包圍警方行動基地　8人被控藏武器等罪准保釋。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳卓欣

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