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【醫療事故】死者家屬不滿西醫巫浩源懲處過輕　到法援署辦手續進行司法覆核

社會 18:08 2021/06/16

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死者家屬盧女士今日到法援署辦理申請手續，希望獲得法援以進行司法覆核。

註冊普通科醫生巫浩源因錯誤處方，致一名末期腎衰竭病人死亡，被判停牌3個月，緩刑18個月。死者家屬盧女士今日（16日）到法援署辦理申請手續，希望獲得法援以進行司法覆核。

死者家屬早前因不滿刑罰過輕，到醫委會秘書處向研訊主席遞交要求覆核信件，希望小組覆核決定。醫委會指，根據現有機制，投訴人如對研訊結果感到不滿，可循司法覆核途徑處理。詳情即看：【下一頁】

協助死者家屬的人員表示，經法律團隊的分析，司法覆核的理據主要有以下三方面：

  • 不合法：研訊時沒有考慮相關因素，即沒有了解巫醫生在轉介信內未有提及曾處方甲氨蝶呤和處方秋水仙鹼的份量，是否有所隱瞞，屬涉及嚴重專業失當的誠信問題。在沒有考慮這相關因素而得出的裁決及懲處，屬不合法
     
  • 不合理：研訊小組對巫醫生的懲處，明顯較其他類似案情的為輕，反映醫委會缺乏清晰的量刑準則，有表面偏頗的不合理情況
     
  • 程序不當：醫委會的宗旨為行公義、保專業、護社群，投訴人會期望研訊小組作出符合公義的裁決及懲處，並能有效執行相關懲處。是次研訊小組的決定，對投訴人而言，是未能保障合理期望。

家屬認為是次研訊小組的決定屬重大不公義，期望法援署早日審核申請並批出法援，透過司法覆核審視醫委會的研訊運作，令死者、家屬及其他醫生行為失當的投訴人日後均都能獲得公正的對待。

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責任編輯：郭詩詩

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