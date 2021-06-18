【5000元消費券】市民批評消費券發放麻煩不及上次1萬元方便　另有商戶認為消費券對刺激經濟幫助不大

▲ 財政司司長陳茂波今日（18日）指，公布，將於7月4日起接受登記，估計720萬名合資格人士可受惠，計劃涉及總額360億元。電子消費券會視乎選擇的支付工具平台分兩或三期發放，最快8月1日派發首期2,000元。（程志遠攝）

《財政預算案》公布，向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放5000元電子消費券。財政司司長陳茂波今日（18日）指，公布，將於7月4日起接受登記，估計720萬名合資格人士可受惠，計劃涉及總額360億元。電子消費券會視乎選擇的支付工具平台分兩或三期發放，最快8月1日派發首期2,000元。

5000元消費券不同支付工具發放詳情：

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即看市民及商戶對5000元消費券發放安排反應：

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市民陳先生表示，會選用tap N go，因為八達通要分3次提取比較麻煩，加上八達通政府是股東之一，給人有利益輸送感覺、若消費券到手會選擇買電器或一些金飾作保值，他又批評今次發放消費券要分幾次發放、不及上一次全民派發1萬元來得方便。

徐小姐同樣表示會選用tap N go，因為八達通比較難於網購、自己覺得消費券入落信用咭比較方便、而且2期就可以取盡消費額、自己會用來網購日用品或買部新手電、她批評政府派消費券用了很多時間、在疫情最嚴重時都不能用來刺激經濟、現在市面都差不多回復正常、但係仲講緊申請方法。

就商戶方面，在佐敦開設跳舞鞋店數十年的何先生表示、其商店一向沒有用電子支付工具收錢、故今次為了能受惠消費券、專程申請一些綫下支付工具、能符合政府4種發放途徑，希望能增加一些營業額。但何先生擔心市民用消費券用作交通費、令一般小商店不能受惠、因他們或要與大財團如九巴、地鐵等競爭。

在油麻地開設時裝店的盧女士則表示、自己店舖有用微信收款、一般可以收取幾百元賣衫錢，所以不會因為消費券而申請其他支付工具；又提到八達通及支付寶有收取商舖行政費用。她認為，就算有消費券都未必對生意有太大幫助、因為始終市道不景， 又覺得今次政府派發消費券的金額太少及要分幾期、比較麻煩。

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記者：曾秋文