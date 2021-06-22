社團辦186場活動慶回歸　頭炮戲曲中心上演

▲ 蘇長榮（右）及金鈴介紹一系列七一慶祝活動。

下星期便是回歸24周年，加上今年為中國共產黨成立100周年，所以將有一系列活動。其中，香港島各界聯合會及香港島婦女聯會，將辦186場活動，頭炮更會「過海」，於西九文化區的戲曲中心上演。

香港島各界聯合會理事長蘇長榮直言，黨慶及回歸都值得「大肆慶祝」，今年舉辦186場活動，目的是「講好中國、唱好香港；香港同胞對國家更有歸屬感、對共產黨更有認同感」，希望能夠增加，市民對身為中國人的自豪感。

一系列活動的序幕，將於周六（26日）由「中國女性百年風采音樂會暨圖片展」拉開。香港島婦女聯會主席金鈴形容，展覽會以「現代化」手段宣傳傑出女性，「聯會的姐妹、KOL以視像介紹，觀眾掃瞄二維碼便能看到。」

特首林鄭月娥將會出席上述活動，但會成為展覽中的其中一名傑出女性嗎？金鈴表示，展覽集中於國家近代史，加上籌備緊湊，只能介紹部分傑出女性代表，似乎不會介紹林鄭了。至於音樂會嘉賓，則有鋼琴大師劉詩昆、古箏藝術家鄒倫倫等。

金鈴又透露，會向基層家庭派發音樂會門票，另外會有三台直播，包括有改用網絡電視方式營運的亞洲電視。其他七一慶祝活動，包括有文藝晚會、花車巡遊、青年快閃歌唱活動等。

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