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【擦出愛火花】麥大力深夜親證戀情　簡淑兒：多謝大家嘅祝福同關心

娛樂 10:16 2021/06/23

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街頭親熱斷正麥大力大方認愛，簡淑兒低調處理：「多謝祝福！」

去年參加《衝上雲霄大賽》而入娛樂圈的前機師麥大力，昨日（6月22日）被爆與TVB女神簡淑兒（Jessica）街頭親熱，爆出二人因合作而日久生情，秒戀已約兩個月。事後男方在昨天深夜大方承認戀情，女方則希望低調處理感情事。

現年35歲的麥大力，去年參加TVB的《衝上雲霄大賽》勝出而加入娛樂圈，主力參加綜藝節目。早前與麥美恩、馮盈盈、簡淑兒（Jessica）及朱敏瀚主持節目《SUPER FIVE》而結緣，日前被傳媒影到與Jessica拍拖的照片。

【擦出愛火花】麥大力簡淑兒街頭拍拖斷正　傳合作撻著跟TVB女神秘戀兩個月

Jessica與麥大力因合作節目而擦出愛火。（instagram圖片）

麥大力回應戀情

麥大力與Jessica日前於西貢撐檯腳，飯後被影到於街頭纏綿，二人旁若無人地相擁、十指緊扣，情到濃時嘴對嘴親吻，看得出來處於非常甜蜜的熱戀階段。

照片公開後，二人大方認愛，麥大力以短訊回覆傳媒：「We met on set filming together & developed over time. Thank you for your blessings & concerns, really appreciated!」

其大概意思是表示與Jessica因合作拍攝而認識，已經發展了一段時間，多謝大家的關注與祝福。

Jessica找來好友陳婉衡當「煙幕」。（instagram圖片）

簡淑兒多謝祝福

至於簡淑兒女方則相對低調，同樣以短訊回應：「感情事低調處理，多謝大家嘅祝福同關心。」

Jessica與麥大力因為合作綜藝節目《SUPER FIVE》結識和相戀，據知二人興趣相投，同樣喜歡運動和健身，早前更一同去考潛水執照，帶同好友陳婉衡同行當作「煙幕」。

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於節目宣傳活動中，麥大力更直言在三位女主持中，會選Jessica作「現任」，原來戀情早就有跡可尋。

同場加映：麥美恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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