【擦出愛火花】麥大力深夜親證戀情　簡淑兒：多謝大家嘅祝福同關心

▲ 街頭親熱斷正麥大力大方認愛,簡淑兒低調處理:「多謝祝福!」

去年參加《衝上雲霄大賽》而入娛樂圈的前機師麥大力,昨日(6月22日)被爆與TVB女神簡淑兒(Jessica)街頭親熱,爆出二人因合作而日久生情,秒戀已約兩個月。事後男方在昨天深夜大方承認戀情,女方則希望低調處理感情事。

現年35歲的麥大力,去年參加TVB的《衝上雲霄大賽》勝出而加入娛樂圈,主力參加綜藝節目。早前與麥美恩、馮盈盈、簡淑兒(Jessica)及朱敏瀚主持節目《SUPER FIVE》而結緣,日前被傳媒影到與Jessica拍拖的照片。

▲ Jessica與麥大力因合作節目而擦出愛火。(instagram圖片)

麥大力回應戀情

麥大力與Jessica日前於西貢撐檯腳,飯後被影到於街頭纏綿,二人旁若無人地相擁、十指緊扣,情到濃時嘴對嘴親吻,看得出來處於非常甜蜜的熱戀階段。

照片公開後,二人大方認愛,麥大力以短訊回覆傳媒:「We met on set filming together & developed over time. Thank you for your blessings & concerns, really appreciated!」

其大概意思是表示與Jessica因合作拍攝而認識,已經發展了一段時間,多謝大家的關注與祝福。

▲ Jessica找來好友陳婉衡當「煙幕」。(instagram圖片)

簡淑兒多謝祝福

至於簡淑兒女方則相對低調,同樣以短訊回應:「感情事低調處理,多謝大家嘅祝福同關心。」

Jessica與麥大力因為合作綜藝節目《SUPER FIVE》結識和相戀,據知二人興趣相投,同樣喜歡運動和健身,早前更一同去考潛水執照,帶同好友陳婉衡同行當作「煙幕」。

於節目宣傳活動中,麥大力更直言在三位女主持中,會選Jessica作「現任」,原來戀情早就有跡可尋。

