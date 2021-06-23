【迷你兵團】GP超霸推限量版Minions手提風扇+電池　網店購物滿$50即送迷你軟枕

▲ GP超霸推限量版Minions手提風扇+電池，迎接夏日！（圖片由品牌提供）

今個炎夏，GP超霸再次聯乘Minions迷你兵團推出可愛限定品，包括手提風扇及鹼性電池，於GP 超霸網店購物滿$50 ，即免費獲贈GP超霸 x 迷你兵團的迷你軟枕一個。

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限量版 GP 超霸「霸哪哪」特強鹼性電池

限量版 GP 超霸「霸哪哪」特強鹼性電池以不同造型的迷你兵團設計，為高耗電量裝置提供超持久電力，電池存放期長達10年。

限量 GP 超霸聯乘迷你兵團的迷你軟枕

現凡於GP超霸網店購買任何 GP 超霸產品滿 $50 ，即免費獲贈 GP 超霸 x 迷你兵團的迷你軟枕一個 。優惠期至2021年6月30日，數量有限，送完即止。

限量版 GP 超霸 「霸哪哪」USB 手提風扇

炎炎夏日，有手提風扇旁身，帶來涼風更爽快！GP 超霸推出了迷你兵團USB手提風扇，手提風扇設有雙色選項 「閃電黃」及「眩光白」，而且它僅重 105 克，比一般電話更輕巧，方便隨身攜帶。

風扇附有掛鉤，方便掛在手提袋上；底座亦可讓風扇直立於桌上，當作座枱風扇使用，讓迷你兵團為你送上源源不絕的涼風！風扇每次充電後更可連續使用長達 12.8小時。此外，手提風扇另附有迷你兵團同系插座及 USB 充電線。

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責任編輯：王芷瑩