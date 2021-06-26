【Mean Talk】崔建邦被問與陳雅倫緋聞　謝東閔大方談朱智賢出軌事件

▲ 《Mean Talk》

林盛斌（Bob）及江美儀主持的TVB節目《Mean Talk》在昨晚 (6月25日) 晚播出最後一集，請來位近日參與《明星運動會》拳擊項目的吳業坤、謝東閔、關嘉敏，以及任主持兼領隊的崔建邦當嘉賓。

與女友有結婚打算

4人接受美儀與Bob訪問時，除暢談拍攝及參賽點滴外，更論盡大量不為人知經歷。入行以來緋聞不絕的崔建邦被主持追問被封「溝女王」看法以及過往八段緋聞真偽，Bob更抵死謂：「陳雅倫我真係想知喎？！呢個假㗎嘛。」令崔建邦相當尷尬。

此外，談及現任女友Jessica，崔建邦大方直認視對方為結婚對象，並暗示已為結婚做好準備：「適當時機我會㗎喇。」

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做PA任勞任怨

另外又大爆入行以來最委屈經歷，曾任PA的崔建邦，大談當年工作辛酸，包括硬食別人脾氣、任勞任怨以及超長工作時間，並謂正因有了相關經歷，才真正體悟到尊重他人的重要性。

他說：「以前太覺得自己係個artist，成日諗住幾點收得工，『你哋快啲啦，我要趕去食飯呀！』但真正做咗幕後就會諗，『你（藝人）早收去食飯？我仲要番公司大把嘢做呀』。」

崔建邦直言自此學懂尊重身邊工作人員：「我第一次有呢個感覺，呢個長遠嚟講對我係好事。」

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謝東閔被諷「綠帽俠」

至於謝東閔稱曾被導演惡意挑剔，對方更不斷對他講粗口侮辱，謝東閔自言性格較剛烈但從不在工程上發脾氣，但該次實在忍無可忍，於是一拳打落枱上，並向導演說如果再如此無禮便打對方，結果該導演立即收聲。

另外，謝東閔被問入行以來聽過最mean的說話是甚麼，他婉轉地說：「去年在感情發生一些，然後被網民不斷用某東西形容。」所指即就是女友朱智賢去年的出軌事件。在場阿Bob與崔建邦讚謝東閔主動提出此事，夠豁達大方。

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然後謝東閔碰一碰身邊吳業坤的帽，以示被網民取笑他為「綠帽俠」。謝東閔坦言最初看到此稱號，心中是有點不高興，但心情比想像中快平伏，感到不太介意此事。

但主持江美儀追問：「係唔係即係你唔夠愛果個女仔？」謝東閔否認，表示這是他與另一半的事，不用介懷別人的目光。

同場加映：張文采訪問