【飲食速報】Tea WG盛夏下午茶$528／2位　必試茶香血橙蛋糕+雪葩+手工冰茶

▲ Tea WG推出全新盛夏下午茶，帶來冰涼茶香體驗。（圖片由餐廳提供）

夏日炎炎，吃冰涼消暑的食物最好不過！Tea WG推出全新盛夏下午茶（二人份），套餐包括一系列果味濃郁的茶香鹹點及甜點、茶香雪葩、雪糕或馬卡龍、招牌茶香法式糕點及廣受好評的特調茶香無酒精雞尾酒、手工冰茶或經典熱茶，各位茶饕大飽口福！

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

茶香鹹點推介

鹹點共有4款，為大家推介當中的烤法式布里歐多士，它盛載著清甜蟹肉及注入檸檬木紅茶的醬料，灑上泰國青檸及香茜，香氣四溢。而法式三重芝士炸丸子佐以注入煙燻伯爵茶粉的松露蛋黃醬，醇香茶韻平衡了芝士球的味道。

茶香甜點推介

甜點共有5款，同樣吸引！當中玫瑰芬香茶香芝士蛋糕，以杏仁糖粉牛油餅底加上玫瑰芬香茶並注入香濃芝士，入口順滑又不失茶香。椰林風光迷你果撻，以幼滑的杏仁忌廉及菠蘿、椰子加上朗姆酒特製成餡料，佐以注入魔幻時刻茶的奶油忌廉，味道甜而不膩。

此外，大家不得不試由血橙汁與注入第十二號茶牛奶朱古力製成的血橙蛋糕，餅底的榛子醬及法式薄脆片增加了蛋糕的口感。

透心涼甜食

嗜甜的茶饕可以從十種口味中任選四件茶香馬卡龍；或自選每人一球茶香雪葩或雪糕。推薦的果味茶香雪葩包括：蘋果茶雪葩，濃郁的黑茶與清爽的青蘋果完美融合；魔幻時刻茶雪葩，黑茶配以稀有的柑橘和椰子；銀月綠茶雪葩，其清香的綠茶滲著漫漫野莓果香，充滿驚喜。

下午茶搭配茗茶

每份下午茶套餐均由Tea WG茶品師根搭配別具風味的茗茶，選擇包括 — 顏色鮮艷的緋紅夏日茶香無酒精雞尾酒，以桑莓醬及柚子汁佐盛夏緋紅茶 (Eternal Summer Tea) 、讓人感覺芳香舒適的艾方索黑茶冰茶 (Alfonso Iced Tea) 、溫熱及散發出淡淡的石榴及稀有草莓的香氣的仕女茗茶 (Miss Tea)。

Tea WG盛夏下午茶（二人份）詳情

價錢：HK$528（另收加一服務費）

供應期：即日起至2021年8月31日

供應時間：每日下午3時至6時

地點：Tea WG又一城和國際金融中心沙龍及精品店限量供應

同場加映：更多簡易意粉食譜，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩