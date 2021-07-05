【剝蛋秘訣】1秒單手剝蛋不黏殼　日本廚師教煮前做1個動作極速剝雞蛋

▲ 日本廚師教煮前做1個動作，熟後可以極速剝蛋。

雞蛋雖然好味又有營養，不過剝雞蛋就有點麻煩。日本廚師就公開快速剝蛋方法，只需要在煮蛋前做一個動作，煮後就可以單手、1秒簡單剝出完美光滑雞蛋！

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日本廚師石塚貴之擅長製作溏心蛋料理，故研究出一個快速剝蛋技巧。他於節目《教えてもらう前と後》一展絕技，1秒剝完一隻雞蛋，而且沒有任何蛋殼碎，雞蛋也非常光滑完整無缺。

▲ 雞蛋也非常光滑完整無缺。

原來，煮蛋前，他都會先用一隻匙羹輕輕敲碎雞蛋的尾部，然後按正常程序拿去煮。

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雞蛋熟後，只要輕輕一推，就可推出光滑的雞蛋。

▲ 極速剝蛋。

大家或會擔心敲碎雞蛋尾部會導致雞蛋破裂，不過其實雞蛋的尾部與蛋液仍有空間，亦有蛋殼膜保護，所以即使敲碎雞蛋尾部，蛋液都不會流出。不過如果敲其他部位，蛋液就會流出。

▲ 其實雞蛋的尾部與蛋液仍有空間，亦有蛋殼膜保護，所以即使敲碎雞蛋尾部，蛋液都不會流出。

背後原理

其實煮蛋時，二氧化碳會膨脹，使蛋白推擠到蛋殼，緊緊黏住蛋殼所以難以剝殼。

▲ 可見到有氣泡釋出。

但如敲碎雞蛋尾部，就可助雞蛋釋出二氧化碳，蛋白不會黏住蛋殼，所以可輕易剝殼。

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責任編輯：羅嘉欣