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【時尚口罩】新世界推9款夢幻色系口罩　猶如走訪旅遊熱點環遊世界【附購買方法】

休閒消費 10:57 2021/07/07

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新世界推9款夢幻色系口罩！（圖片來源：新世界官網）

口罩成為大家生活的必需品，又首批新色終於公開發售喇！ 新世界口罩NewWorld Mask推出主題 ‘Around the world in 80 days’，一共3個系列，9款夢幻色系口罩，戴上口罩猶如到訪世界不同地方，環遊世界。

大家現時已可購買到Dreamer系列3款夢幻色系，包括Moroccan Dream 沙棕 X 白、Scents of Provence 薰衣草 X 靛藍及Space Travel 銀河灰 x 天藍。口罩由自設廠房生產，符合香港製造ASTM Level 3規格，戴得安心又夠潮。

除了7月1日至7月21日率先推出Dreamer系列，Glamper系列及Seafarer系列分別於7月22日至8月11日及8月12日至9月1日推出，在各個口罩自動售賣機上架，大家可找到心愛夢幻嘅旅遊熱點的代表口罩！

點擊大圖了解口罩詳情：

    點擊圖片放大
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購買方法

大家可透過自動售賣機及網上售賣點購買，詳情如下：

自動售賣機：K11 MUSEA、K11 Art Mall、荃灣D．Park愉景新城、旺角THE FOREST、淺水灣the pulse、中環新世界大廈、北角K11 Atelier、觀塘KOHO、中環萬年大廈、灣仔會展廣場、觀塘NEO富通

網上售賣點：網上K11 Design Store、HK Ticketing、K11 ESHOP、K11 GO HK和Baby Kingdom Mall

同場加映：更多簡易意粉食譜推介，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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