【生命鬥士】胸背劇痛如「被刀劈」揭患罕見病　馬凡氏症患者大動脈撕裂風險高250倍：願用盡生命助病友

▲ Steve因為大動脈撕裂，胸背劇痛如「被刀劈」，才發現患有罕見病－－馬凡氏症。

早前，台灣藝人黃鴻升（小鬼）因主動脈剝離（或稱大動脈撕裂）猝死，享年36歲的消息令人震驚，同時引起大眾關注這個突如其來且致命的病症。事實上，有一種病患者特別容易出現主動脈剝離，風險甚至比常人高250倍。他們就是罕見病──馬凡氏綜合症患者。表面上，馬凡氏患者高高瘦瘦，如運動健將，但實際上他們的身體結締組織（connective tissue）天生比常人脆弱，做運動分分鐘會致命。

香港馬凡氏綜合症協會主席Steve，與罕見病搏鬥多年，先後做過至少6次大手術換心瓣、血管，多次走過鬼門關。如今他和太太Olga積極推廣大眾對馬凡氏症的認知，希望病友及早發現、盡早治療，延長壽命。

▲ 馬凡氏綜合症協會主席Steve感謝太太Olga一直扶持。(湛斯雅攝)

如被刀劈的痛楚

身高1米89、53歲的Steve，驟眼看不似是病人，但其實他身體比一般人脆弱。一直順順利利生活了33年，Steve都不覺得身體有異樣，直至2001年的某夜，他的人生有了180度轉變。

某夜凌晨，Steve第一次感到撕心肺裂的痛。不論是背部還是胸腔，他都覺得自己仿如「被刀劈」一樣。他一直「碌來碌去」轉換睡覺姿勢也無法止痛。旁邊的太太Olga見狀也大感驚慌，看到丈夫痛得面容扭曲、不斷大叫，她深知不妙，馬上叫救護車送往醫院。

痛了足足一個半小時，醫生僅判斷Steve是胃酸倒流，住院3日痛感減少後就讓他出院。但Steve還是不放心，後來自行到腸胃專科醫生看診。

結果腸胃科專科醫生用手一摸胸腔位置，便覺得Steve心臟異常腫大。打算做心電圖時，貼片甚至「彈開」無法貼穩胸膛，於是馬上再送到急症室。這次，醫生幫他照CT，結果發現Steve大動脈撕裂。最後醫生亦確定他是馬凡氏綜合症患者，急需開刀更換心瓣及主動脈血管。

太太Olga憶述：

當時完全無法安睡，長時間的手術，也不知道他有沒有命回來，突然覺得離死亡很近。

何謂馬凡氏綜合症？

馬凡氏綜合症病因是人體第15對染色體異常，遺傳自父或母其中一方，亦有25%患者是因基因突變而成。Steve的家族成員都沒有馬凡氏症，故相信他屬於基因突變。

馬凡氏綜合症患者的身體結締組織（ Connective Tissue ）會比常人脆弱，導致全身骨骼、肺部、眼睛、心臟及血管易生病變。其中，由於主動脈組織較為鬆散脆弱，當心臟泵血時，主動脈受壓力衝擊，會逐漸擴大，令主動脈血管壁出現裂痕，甚至撕裂。故馬凡氏症患者，出現主動脈撕裂的風險比常人高250倍。假如延誤診治甚至會猝死。

據2008年一項長達10年的港大調查，本港男性馬凡氏症患者平均壽命為41歲，女性為29.9歲。但美國有數據則反映，若及早確診馬凡氏綜合症，患者平均壽命可達60至70歲。

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先後6次做大手術 每做一次風險增高一次

雖然Steve緊急做了第1次更換心瓣及主動脈血管手術，但後來出現發燒及細菌感染等問題，要再做第2、3次手術，前前後後住了半年醫院。多年來Steve因為馬凡氏症，已做過6次開胸心臟及腦動脈大手術，安裝了心臟起伏器，做過「腦搭橋」，身上有著疤痕「戰績」。目前，Steve定期在各專科覆診，並正等待用微創技術更換心瓣。

▲ Steve做過多次手術，身上有很多疤痕。(湛斯雅攝)

其實Steve已做過最少6次大手術，每做1次，死亡風險都會增加。目前風險已高到未必可離開手術室，醫生認為不值得搏。

走出生命中的黑暗

與罕見病搏鬥20年，Steve坦言起初和太太被馬凡氏症殺個措手不及，二人的人生計劃被打亂。本來Steve差1個學期就完成碩士課程，但為了治療及做手術，都要擱置。而且，馬凡氏症暫無藥物可治療，Steve隨時要面對大動脈撕裂猝死的風險，頓時覺得世界崩塌。

不知可否回復以前的生活，不知將來的路該怎樣走，所以感到徬徨。家裏所有事都無法打理，要由太太照顧，太太還要上班。所以該段時間出現抑鬱，情緒悲傷，不願意說話。

太太Olga指，Steve有近1年都處於「收埋自己」的狀態，沉默寡言。故她積極想辦法讓Steve學習新事物，例如陶藝，又帶他到博物館看美麗的作品。最終Steve選擇在藝術路發展，透過藝術抒發情緒減壓。

他的性格較內向，所以我擔心他會鑽牛角尖。

Steve非常感謝太太在低谷時拉他一把：「如果沒有太太，可能我會一直收埋自己，獨自面對這一切，不想煩人。」

日常生活上，Steve要學習減慢步伐，改變以往的生活習慣。例如他不能做劇烈運動、急步走，要放棄喜愛的網球、籃球，就算拉筋、按摩、推拿等都要避免。

重的物品都是太太拿，我不能突然出力。

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積極參與義務工作

走出低谷的Steve已展開人生新一頁，除了完成碩士課程，藝術路上他也與太太攜手同行，多次奪獎。

▲ Steve的作品：生命舞者。作品入選日本BiG-i Art Festival 五週年特展，2016 年於日本金澤21 世紀美術館展出。Steve以馬凡高瘦形象創作一系列陶瓷人像，有著不同舞姿，勉勵自己和同路人活出精彩人生。(受訪者提供)

以前覺得事業、搵錢重要。但當不知自己有幾長命時，就會想什麼對自己才是最重要？是錢？事業？還是快樂？

後來，他更與太太成立馬凡氏綜合症協會，積極教育大眾及醫生認識馬凡氏症，希望其他病友及早發現病情，及早監察和治療。

身體愈來愈差，我知道將來一定要做手術，但怎樣用這些時間才會有意義？我們選擇全部時間做義務工作。

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Olga認為假如消極面對疾病，只會更加悲傷：

他人難以明白罕見病患者，但同行者就有共鳴，大家可以分享經驗，少走歪路，就有更多信心面對疾病。及早發現馬凡氏症就可早點監察，60至70歲都不是問題。要保持希望，雖然不能根治但可處理。

Steve也希望善用一分一秒時間，盡量幫助病友：

▲ Steve和Olga成立馬凡氏綜合症協會，積極教育大眾及醫生認識馬凡氏症。(受訪者提供)

經歷了這麼多，生命是最重要的。我想用剩餘的時間，用盡生命去幫助其他病友，盡量延長大家的生命。我徬徨過，所以希望其他病友的路可以「平順」一點，更好照顧身邊人。

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記者：楊宛茜