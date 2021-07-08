【新冠肺炎】研究發現新冠患者採「糞便移植」治療　2日後快速康復症狀消失

▲ 新冠患者採「糞便移植」治療，2日後症狀消失。

腸胃醫學期刊《Gut》刊載一項最新研究，指2名分別80歲及19歲的新冠肺炎患者，因其他病症進行糞便移植。2日後，新冠肺炎的症狀意外地消失，身體快速康復。研究人員指，相信糞便微生物群移植 （FMT）治療新冠肺炎的方法值得研究。

倫敦帝國學院及華沙醫科大學醫生於腸胃醫學期刊《Gut》發表是次研究。報告指，2名分別80歲及19歲的患者因感染「難辨梭菌」 （Clostridioides difficile）入院，並碰巧感染新冠肺炎。醫生替2人進行「糞便移植」治療，結果意外發現新冠肺炎症狀於2日後消失。

第1個病例涉及一名80歲老人，除感染「難辨梭菌」外，他亦有肺炎、敗血症及新冠肺炎，並接受過瑞德西韋和新冠病毒抗體血漿治療。結果意外地在移植的2日後，他的新冠肺炎症狀全部消失，肺炎亦沒有進一步惡化。

第2個病例涉及一名患有潰瘍性結腸炎的19歲少年，一直接受免疫抑製劑治療。同樣因複發性艱難梭菌感染入院。他接受抗生素治療及接受糞便移植以防止進一步復發。15小時後他確診感染新冠肺炎，不過隨後除了2次獨立的發燒症狀外，其新冠症狀全部消失，而且他沒接受過任何針對新冠肺炎的治療就康復。

Dr Ben Mullish表示，從兩個個案可得出結論，糞便移植似乎是安全，並對同時患有「難辨梭菌」及新冠肺炎的患者有相當療效。他又指，糞便移植或可通過影響微生物組和免疫系統相互作用之下，減輕嚴重新冠症狀。

雖然研究僅代表2個病例，難以就糞便移植治療新冠肺炎得出明確結論。不過團隊相信，糞便微生物群移植 （FMT）治療新冠肺炎的方法值得研究。

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中大曾於2017年發表報告指，海外初步研究發現E466及E433會引致腸發炎。炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

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責任編輯：羅嘉欣