【好人好事】中風半邊身癱瘓自學太極甩走輪椅　感恩康復奇跡義教將軍澳街坊20年

▲ 85歲的黃約翰，現在每逢周一至周六，都會在將軍澳教耍太極，至今已20年。

上一代的香港人，很多都從內地來香港，生活艱苦，勤力工作只為了家人。今天的主角黃約翰便是典型例子：70年代從福建移居香港，為養活一家五口，每日辛勞工作，卻因過度疲勞引致中風，導致半邊身癱瘓，後來積極自學太極，身體逐漸康復，最終更成為太極師傅，還在自己居住的將軍澳區免費教太極班超過20年。

黃約翰說：「每次聽到學生話身體好了，我就很開心，這種滿足感，用錢也買不到。」他自知年事已高，更積極培訓接班人，勢要把太極文化承傳下去，令每個人都擁有健康的身體。

▲ 黃約翰說，由於跟他學太極主要是退休人士，並沒有穩定收入，故20年來都堅持義教，不收分文。（黃建輝攝）

跟黃約翰在公園做訪問，當日天氣反覆，時晴時雨，又因要配合拍攝取景角度，差不到要走勻整個公園。筆者已行到上氣不接下氣，但黃師傅仍然健步如飛，氣定神閒，根本看不出是一位85歲的老人家，也估不到他曾因中風致半邊身癱瘓，需以輪椅代步。這個峰迴路轉的遭遇，便要由黃師傅來香港開始講起。

工作太忙致中風

1979年從福建家鄉來到香港，當時他已46歲，工作的選擇不多。「我不識廣東話及英文，惟有做體力勞動的工作，我做過電池、包裝及印刷廠工人，環境惡劣，十分辛苦。」

黃師傅天天加班，食不定時，長時間休息不足，身體終於出現問題。「好記得是1996年2月某天清晨，我吃過早餐準備返工，但整個人忽然沒有氣力，很不自在，太太叫我留家休息不要返工，但我不想失去一日人工，於是堅持上班。」

但他只是行了幾步，在升降機前，雙膝突然無力整個人跪坐在地上，隨後便暈了。「阿女送我入醫院，經檢查後醫生話我中風，情況都幾嚴重，我醒後發現右邊身郁不到，嘴吧又歪向一邊。我在醫院住了3個月才出院，出院後要以輪椅代步。」

經過一連串的物理治療以及推拿，黃師傅的情況仍沒多大好轉，康復進展緩慢，黃師傅便無奈被迫提早退休。他天天在家愁眉苦臉，終日唉聲嘆氣，感人生沒有意義。

▲ 黃師傅只靠書本及光碟，用3年時間自學成為一位太極老師。（被訪者提供）

夢中得到啟示

黃師傅其中一位女兒是教徒，見爸爸終日坐困愁城，於是力邀他返教會。「阿女有一天問我點解有個西化的名字『約翰』呢？我話因我出世是被臍帶纏頸3個圈，十分危險，幸好最終無事，媽媽話我很大命，於是便找了一間教會的牧師替我改名，牧師便選了『約翰』。我個女話我跟教會有緣，不如去見識下，我覺得又好似有點道理，於是就開始跟她返教會。」

返了教會兩個月後，某夜他做了一個夢。「個夢並沒有影像，我只聽到一把聲同我講：『你不要放棄，你返內地會醫得好。』當時我扎醒，更決定回內地醫病。」

他在內地中醫院治療了半年後，身體明顯有改善，不用坐輪椅可以自己走路，但右腳仍然不夠力，動作十分緩慢。由於進展不錯，他便回香港。「我臨走時問當地的主診醫生，若我繼續食藥、推拿及做運動，可否100%康復，他就提議我學太極，有機會好轉，但不保證一定成功。」

▲ 黃約翰現在每逢周一至周六早上7am-8:30am在寶林邨英明苑停車場頂平台教太極班，周日要返教會，故休息一天。

黃約翰自言對太極全不認識，但只要有一絲希望，他也願意嘗試，於是立即買書及光碟自學，更每天上山練習。「因我手腳仍未很靈活，動作有些笨拙，我不想俾人笑，所以不敢去公眾場所練習。我家住將軍澳，每日就去附近的鴨仔山做太極，不停練幾個小時。」

他每天風雨不改上山打太極，經過3年苦練後，身體已接近康復，手腳變得靈活，於是他決定「下山」，每天到家附近的公園練習。

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街坊主動拜師學太極

某天，黃師傅在練功期間，有幾位街坊忽然上前搭訕：「師傅，可否跟你學太極呢？』突如其來的請求，黃約翰有點愕然，因從沒有想過教人，但又沒有拒絕，於是說：「可以，一齊玩啦，你企在我後面跟住做。」街坊們很開心更隨即問：「師傅，請問幾多錢學費呢？」黃約翰覺得很奇怪，因根本沒想過收錢，便說：「你想學就得，不用交學費。」

自此便有十多個人開始跟黃師傅學太極，原以為只吸引將軍澳街坊，怎知竟有來自加拿大的香港人來拜師。「有天早上，我跟學生如常在打太極，有兩個人走上前問可否跟我學太極。原來他們是兩兄妹，住在加拿大，今次特別返香港學太極想強身健體。但他們說搵勻觀塘區，但都找不到合眼緣的師傅，但他們見到我就覺得很適合，所以選中了我。」

由於兩兄妹留在香港只有兩個月，於是他們天天跟黃師傅學，離開香港時已有不錯的太極底子了。

▲ 早前，黃師傅跟學生上TVB節目教長者耍太極，還跟節目主持人安德尊及潘芳芳合照。（被訪者提供）

助病者改善健康

黃師傅義教太極20年，經常在將軍澳的公園、屋邨、老人院或社區中心等教學，不遺餘力，學生人數眾多，部分學生更令他印象難忘。「有一位男學員患有舌癌，後來割去舌頭，但癌細胞已擴散到肺部，身體極虛弱，他來跟我學太極，朝朝練功，身體慢慢好轉，現在仍然每朝在打太極。另有一位男學員是做清潔工，因工作關係經常要彎腰，致腰部感不適，學太極後情況明顯有改善。」

▲ 黃約翰說自己已八十多歲，年事已高，故訓練了接班人，分別是李倩飛（圖左）、曾偉興（圖右二），還有跟他一起教太極的鄭侃娟太極導師（圖右）。（黃建輝攝）

眼見不少街坊重獲健康，黃約翰感到十分安慰。「我最開心是學生跟我講：『師傅，我跟你學太極後身體好了。』因我曾經失去健康，知道當中的痛苦，所以希望大家都能擁有健康的身體，可以享受人生。」

記者：招美寶