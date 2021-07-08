《逃獄兄弟》入圍紐約電影節　開拍續集吳卓羲加盟演出

▲ 《逃獄兄弟》在

由譚耀文、張繼聰、栢天男、張建聲主演的電影《逃獄兄弟》在今日（7月8日）傳來喜訊，宣布入圍第20屆紐約亞洲電影節（NYAFF），投資方亦落實開拍《逃獄兄弟2》，除原班人馬外，續集同時加入吳卓羲。

《逃獄兄弟》上映時正值香港疫情嚴重、全港戲院被強制停業，映期一改再改，到上映時，戲院被限制入座率，對票房成績有所影響；而同步《逃獄兄弟》在內地網絡平台上線時，反應理想，獲超過1700萬人民幣票分帳，成為當月的點擊分帳的電影冠軍。

《逃獄兄弟》更被兩地觀眾大讚緊張刺激同時又有喜劇元素，四個男主角亦各有擔當，譚耀文飾演的黑幫大佬與妻女的關係感動不少觀眾、張繼聰的搞笑緩和了不少緊張氣氛、顏值擔當的栢天男智慧形代表令眾人成功逃獄，不少得兇狠暴力、撩事鬥非的監獄代表張建聲。

投資方決定再下一城開拍第二集《逃獄兄弟2》，由原班人馬四兄弟拍攝續集外，續集將有吳卓羲加盟，飾演因知法犯法而淪為階下囚的企業家。

譚耀文表示：「好開心《逃獄兄弟》上咗仲有好消息入圍影展，感謝台前幕後嘅付出，第二集原班人馬、繼續有德斌，又有卓羲加入，應該會更加好玩更刺激，敬請期待！」