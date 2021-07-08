  • 31°C
香港時間 : 2021708日 (週四) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《逃獄兄弟》入圍紐約電影節　開拍續集吳卓羲加盟演出

娛樂 17:01 2021/07/08

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

《逃獄兄弟》在

由譚耀文、張繼聰、栢天男、張建聲主演的電影《逃獄兄弟》在今日（7月8日）傳來喜訊，宣布入圍第20屆紐約亞洲電影節（NYAFF），投資方亦落實開拍《逃獄兄弟2》，除原班人馬外，續集同時加入吳卓羲。

《逃獄兄弟》上映時正值香港疫情嚴重、全港戲院被強制停業，映期一改再改，到上映時，戲院被限制入座率，對票房成績有所影響；而同步《逃獄兄弟》在內地網絡平台上線時，反應理想，獲超過1700萬人民幣票分帳，成為當月的點擊分帳的電影冠軍。

《逃獄兄弟》更被兩地觀眾大讚緊張刺激同時又有喜劇元素，四個男主角亦各有擔當，譚耀文飾演的黑幫大佬與妻女的關係感動不少觀眾、張繼聰的搞笑緩和了不少緊張氣氛、顏值擔當的栢天男智慧形代表令眾人成功逃獄，不少得兇狠暴力、撩事鬥非的監獄代表張建聲。

投資方決定再下一城開拍第二集《逃獄兄弟2》，由原班人馬四兄弟拍攝續集外，續集將有吳卓羲加盟，飾演因知法犯法而淪為階下囚的企業家。

譚耀文表示：「好開心《逃獄兄弟》上咗仲有好消息入圍影展，感謝台前幕後嘅付出，第二集原班人馬、繼續有德斌，又有卓羲加入，應該會更加好玩更刺激，敬請期待！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
13:32 2021/06/17
【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
14:11 2021/06/03
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
【濁水漂流】露宿者真人真事搬上銀幕　蔡思韵朱栢康柯煒林盼社會有同理心【有片】
10:43 2021/05/20
【濁水漂流】露宿者真人真事搬上銀幕　蔡思韵朱栢康柯煒林盼社會有同理心【有片】

你可能感興趣

【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
13:32 2021/06/17
【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
14:11 2021/06/03
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
【濁水漂流】露宿者真人真事搬上銀幕　蔡思韵朱栢康柯煒林盼社會有同理心【有片】
10:43 2021/05/20
【濁水漂流】露宿者真人真事搬上銀幕　蔡思韵朱栢康柯煒林盼社會有同理心【有片】
譚耀文 吳卓羲 張建聲 栢天男 電影

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶