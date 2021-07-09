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【書展攻略】消委會書展攤位玩遊戲送大禮　打卡贏保鮮花+訂閱《選擇》月刊優惠

休閒消費 00:00 2021/07/09

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

為慶祝《選擇》月刊45周年，消費者委員會一連7天（7月14至20日)，在《香港書展》設立以生日派對為主題的攤位。（圖片由消委會提供）

為慶祝《選擇》月刊45周年，消費者委員會一連7天（7月14至20日)，在《香港書展》設立以生日派對為主題的攤位，歡迎一家大小、拖男帶女組隊參與，分享喜悅並同時訂閱《選擇》，將新鮮出爐書展限定禮品帶回家。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +2

留意以下四大攻略，參加《選擇》月刊派對，開心換取豐富禮品：

1.　主題打卡牆 selfie 參賽贏保鮮花

現場將設有色彩繽紛的生日主題打卡牆，並提供不同道具，供入場人士自拍 selfie； 留念之餘，亦可上載至 Facebook，並 hashtag #選擇月刊生日 Party，即可參加 「最開心的 45 歲」攝影比賽。消委會將選出 45 幅最歡樂的照片，得獎者可獲得本地花藝師的手作保鮮花「永恆玫瑰」。

2.　生日祝福留言 即取便攜放大鏡

市民在現場即時「讚好」《選擇》Facebook 專頁，及留言「生日快樂」祝福字句，可獲贈「實用便攜放大鏡」，隨時隨地清晰閱讀食物標籤和營養標籤，守護自己和家人的健康。

3.　書展限定訂閱優惠

為回饋讀者多年來的支持，消委會特別推出「書展訂閱優惠計劃」，為廣大讀者提供訂閱優惠價，並額外贈送書展限定禮品，現凡訂閱1年12期《選擇》月刊，可選贈「環保不鏽鋼便攜餐具套裝」或「時尚旅行收納袋套裝」；若訂閱2年24期 《選擇》月刊，可獲贈「棉質毛巾套裝」。

凡於書展優惠期內訂閱1年12期或2年24期，均可額外獲贈書展限定禮品「簡約運動腰包」。

4.　送贈新書

響應接種疫苗計劃 出示已接種一劑或兩劑疫苗紀錄的入場人士，可獲贈7月14日出版的第537期 《選擇》月刊。數量有限，送完即止！

《選擇》月刊攤位：灣仔會展 Hall 1B-D26

同場加映：為大家推介簡易意粉食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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