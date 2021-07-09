  • 30°C
香港時間 : 2021709日 (週五) 21:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限時優惠】7-Eleven7月11日全線77折　獨家D24榴槤雪糕和土鳳梨雪糕優惠價$35【附優惠詳情】

休閒消費 20:00 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

7-Eleven7月11日全線77折！（圖片由7-11提供）

每年7月11日都是7-ELEVEN的大日子，7-ELEVEN於今年7月11日早上7時起推出全線優惠，大家到任何一間7-Eleven購物滿$100或以上即可享有77折優惠！

貨品如最新的GODIVA黑巧克力軟心雪條系列、7仔獨家的小島屋微熱山丘D24榴槤雪糕和土鳳梨雪糕、自家品牌7-SELECT產品等，均可享有折扣！掃貨同時，記得用恒生enJoy 卡付款，還有3 倍yuu積分回贈。

想以更優惠價錢買到心水貨，當日更可使用AlipayHK「勁賞掃」優惠。用AlipayHK App掃描 7-Eleven店內宣傳品上的「勁賞掃」二維碼，即可領取HK$5電子禮券1張，單一淨消費滿HK$20即時使用，優惠只限7月11日早上7時至晚上12時，禮券先領先得，領完即止。

點擊大圖了解優惠詳情：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

同場加映：為大家推介簡易意粉食譜，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【明星入廚】鍾嘉欣教煮仔女最愛豉油雞翼　公開獨門秘方令食物健康又惹味
今日 14:31
【明星入廚】鍾嘉欣教煮仔女最愛豉油雞翼　公開獨門秘方令食物健康又惹味
【靚太安樂窩】90後新婚夫婦細屋搬960呎大屋花$31萬裝修　淘寶梳妝枱+大床打造夢幻公主房
今日 12:47
【靚太安樂窩】90後新婚夫婦細屋搬960呎大屋花$31萬裝修　淘寶梳妝枱+大床打造夢幻公主房
【新款口罩】屈臣氏推出新款產WatsMask　6種顏色口罩創出不同造型配搭
今日 12:45
【新款口罩】屈臣氏推出新款產WatsMask　6種顏色口罩創出不同造型配搭

你可能感興趣

【明星入廚】鍾嘉欣教煮仔女最愛豉油雞翼　公開獨門秘方令食物健康又惹味
今日 14:31
【明星入廚】鍾嘉欣教煮仔女最愛豉油雞翼　公開獨門秘方令食物健康又惹味
【靚太安樂窩】90後新婚夫婦細屋搬960呎大屋花$31萬裝修　淘寶梳妝枱+大床打造夢幻公主房
今日 12:47
【靚太安樂窩】90後新婚夫婦細屋搬960呎大屋花$31萬裝修　淘寶梳妝枱+大床打造夢幻公主房
【新款口罩】屈臣氏推出新款產WatsMask　6種顏色口罩創出不同造型配搭
今日 12:45
【新款口罩】屈臣氏推出新款產WatsMask　6種顏色口罩創出不同造型配搭
著數優惠 7－Eleven 鳳梨 榴槤 家品 DIVA 品牌 雪糕

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別