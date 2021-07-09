【限時優惠】7-Eleven7月11日全線77折　獨家D24榴槤雪糕和土鳳梨雪糕優惠價$35【附優惠詳情】

▲ 7-Eleven7月11日全線77折！（圖片由7-11提供）

每年7月11日都是7-ELEVEN的大日子，7-ELEVEN於今年7月11日早上7時起推出全線優惠，大家到任何一間7-Eleven購物滿$100或以上即可享有77折優惠！

貨品如最新的GODIVA黑巧克力軟心雪條系列、7仔獨家的小島屋微熱山丘D24榴槤雪糕和土鳳梨雪糕、自家品牌7-SELECT產品等，均可享有折扣！掃貨同時，記得用恒生enJoy 卡付款，還有3 倍yuu積分回贈。

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責任編輯：王芷瑩