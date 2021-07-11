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【地質公園十周年】漁護署科學館舉行十周年慶祝活動啟動禮　將推吉澳文化徑及全新面貌荔枝窩地質教育中心

社會 17:27 2021/07/11

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為慶祝香港聯合國教科文組織世界地質公園成立十周年，漁農自然護理署今日（11日）於香港科學館舉行十周年慶祝活動啟動禮暨社區研討會。圖示環境局局長黃錦星（中）及漁農自然護理署署長梁肇輝博士（右四）主持啟動禮。（政府新聞處）

為慶祝香港聯合國教科文組織世界地質公園成立十周年，漁護署今日（11日）於香港科學館舉行十周年慶祝活動啟動禮暨社區研討會。

主持啟動禮的環境局局長黃錦星致辭時表示，地質公園的保育對象不只限於地質，亦包括各社區數百年來的歷史文化。他表示，近年漁護署投入資源發掘地質公園範圍內不同社區的生活、歷史和文化，並與社區合作，分別於2018年在鴨洲、2019年在吉澳及滘西村、以及2021一年在荔枝窩建立了名為「故事館」的遊客中心，以及出版一系列名為「同根．同源」的書籍。

他又指，香港地質公園一直重視與各持份者，例如當地社群、非政府組織及相關政府部門等，建立合作關係，並致力以創新思維與持份者合作，推廣地質公園。作為香港地質公園十周年首個慶祝活動，該社區研討會邀得地質公園持份者參加，分享相關的工作理念與經驗，加強持份者間的聯繫與合作。

香港地質公園位於新界東北及西貢地區，世界罕有的酸性火山岩六角形岩柱廣泛分布於西貢地區；而新界東北地區的一系列沉積岩則經四億年形成。

香港地質公園2009年成為中國國家地質公園，並於2011年獲接納為世界地質公園網絡成員。隨著世界地質公園網絡2015年加入聯合國教科文組織，香港地質公園更名為香港聯合國教科文組織世界地質公園，致力保育區內的地質遺跡、生態環境、文化與非物質文化遺產，開展多元化的教育活動，並促進地區可持續發展。

漁護署稍後將推出兩項新設施——吉澳文化徑和全新面貌的荔枝窩地質教育中心，既可提升遊客的體驗，亦可進一步推廣本土歷史、文化與非物質文化遺產。漁護署未來半年將舉辦一系列公眾活動，包括講座、巡迴展覽及社區同樂日等，讓市民多角度認識香港地質公園，深入體驗地質公園的地質、生態及文化特色。

漁護署亦已推出香港地質公園十周年主題網頁，公眾可從網頁得知慶祝活動的詳情。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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