馮允謙中大演唱釗峰On仔撐場　Jay憶失意曾幻想女友離開

▲ 馮允謙到中大busking,釗鋒和On捧場。

寰亞唱作歌手馮允謙(Jay Fung),日前帶著結他現身中文大學busking,近百學生圍觀齊齊大合唱,之後排長龍影合照,非常熱鬧。C AllStar的梁釗峰和陳健安(On仔)驚喜現身上台合唱,但因Jay手上的歌詞是他才看懂的英文拼音版本,令釗峰皺晒眉頭。

Jay以嘉賓身份出席中大學生舉行的「體驗市集」活動,亦是學生們的其中一份功課,DJ麻利是導師兼活動主持。

當Jay到場後,學生們一湧到台前圍着坐在地上,問他們想聽哪些歌時,都異口同聲《山旮旯 》。

期間Jay在人群中發現釗峰和On仔,立即請他們上台,三人合唱《思念即地獄》,還帶領全場大合唱其中英文副歌部份「I don't wanna lose someone like you. It's killing killing me without you.」。同學們叫encore,On仔化身攝影師,紀錄「雙Fung」合唱《陀飛輪》。

相隔幾年再busking,Jay表示心情興奮:「我已經有3、4年沒busking,今次以嘉賓身份到中大唱歌,好開心。預備了派台歌《思念即地獄》、今年頒獎禮拿獎的《地球來的人》、我好鍾意的《山旮旯》,及一首英文歌。」

Jay獨唱了一首創作的英文歌《How Many Times》,原來是華納歌手張天賦(MC)大熱情歌《反對無效》的英文版。

Jay說: 「我2017年寫這歌,自己填了英文詞唱成Demo,當時我面對事業低潮,工作不太順利,對自己沒甚信心,歌詞幻想另一半要離開我的心情。」經過不斷努力,Jay如今是一位成功的唱作人。