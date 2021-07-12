馮允謙中大演唱釗峰On仔撐場　Jay憶失意曾幻想女友離開

▲ 馮允謙到中大busking，釗鋒和On捧場。

寰亞唱作歌手馮允謙（Jay Fung），日前帶著結他現身中文大學busking，近百學生圍觀齊齊大合唱，之後排長龍影合照，非常熱鬧。C AllStar的梁釗峰和陳健安（On仔）驚喜現身上台合唱，但因Jay手上的歌詞是他才看懂的英文拼音版本，令釗峰皺晒眉頭。

Jay以嘉賓身份出席中大學生舉行的「體驗市集」活動，亦是學生們的其中一份功課，DJ麻利是導師兼活動主持。

當Jay到場後，學生們一湧到台前圍着坐在地上，問他們想聽哪些歌時，都異口同聲《山旮旯 》。

期間Jay在人群中發現釗峰和On仔，立即請他們上台，三人合唱《思念即地獄》，還帶領全場大合唱其中英文副歌部份「I don't wanna lose someone like you. It's killing killing me without you.」。同學們叫encore，On仔化身攝影師，紀錄「雙Fung」合唱《陀飛輪》。

相隔幾年再busking，Jay表示心情興奮：「我已經有3、4年沒busking，今次以嘉賓身份到中大唱歌，好開心。預備了派台歌《思念即地獄》、今年頒獎禮拿獎的《地球來的人》、我好鍾意的《山旮旯》，及一首英文歌。」

Jay獨唱了一首創作的英文歌《How Many Times》，原來是華納歌手張天賦（MC）大熱情歌《反對無效》的英文版。

Jay說： 「我2017年寫這歌，自己填了英文詞唱成Demo，當時我面對事業低潮，工作不太順利，對自己沒甚信心，歌詞幻想另一半要離開我的心情。」經過不斷努力，Jay如今是一位成功的唱作人。

