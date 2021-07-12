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【盛‧舞者】方紹聰+陳苑澄從沒放棄跳舞夢　入行11年奶仔默默耕耘等機會

娛樂 13:55 2021/07/12

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方紹聰從沒放棄跳舞夢。

《盛‧舞者》今星期進入白熱戰，早前一集講到麥秋成率領的「TX Crew」因輸了Crew Battle要Foul人，有隊員因而落淚，隨著劇情推進，各參賽者亦逐步展現特色及實力。

當中當了11年藝人、曾參演《愛‧回家之開心速遞》及主持J2節目《野外步出》的方紹聰（奶仔），就展現一身舞技。

秋成隊的奶仔在《盛‧舞者》中充分展現了表演者在舞台上的熱血及專注；舞台下的他，亦沒有放過每一個鍛鍊自己的機會。因喜愛Hip Hop文化加入跳舞行列、再走入演藝圈的奶仔，一直是默默耕耘的最佳見證。

奶仔跟其他舞者。

【盛‧舞者】狄易達忍痛Foul隊員　《愛‧回家》奶仔方紹聰+陳俊堅獲激讚　

從孖8身上學習很多

2012年，奶仔曾在主題公園模仿韓國藝人PSY大跳當年紅極一時的《江南Style》，無論造型及舞姿均似模似樣，星味十足。早於十多年前已拜麥秋成為師學習跳舞的他，2019年曾為盧宛茵棟篤笑演唱會排舞，足見其實力在圈內早已備受認同。

談到在圈中打滾11年依然沒有放棄，奶仔指正正是因為熱愛：「這份是我好鍾意的職業，就算辛苦，但我知道每次拍攝都在進步中，希望有日會做到我想做的水平。」

他又謂參賽最難忘，是能夠認識孖8（李俊華）：「細個跳舞時已經知道孖8好勁，是街舞界始祖人物，在他身上學到好多。」

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Tania跳舞根基紮實

除了奶仔，狄易達戰隊的Tania（陳苑澄）實力亦不容忽視！Tania自小便受藝術體操等相關訓練，難怪在節目中無論側手翻、倒立、擘髀等高難度動作均完全難不到她。

Tania受訪時直指自己不是天生柔軟，而是透過後天苦練：「因為細細個就跳芭蕾舞、中國舞，後來還加入藝術體操港隊，幸運地得到磨練機會。」

【盛‧舞者】導師參戰者分享舞者辛酸故事　狄易達自勉：要達到就要堅持

Tania指參加《盛‧舞者》找回表演最純粹的快樂。

Tania在節目中是個感情豐富及愛笑的女孩，明顯與火雞姐感情要好，Tania笑言：「隊中只有我們兩個女生，便互相照顧，好記得有一次搭旅遊巴，她一上車就問Tania在哪，因為她驚我懵懵哋不知去了哪裡。火雞姐的執行力很好，可以推動到成條Team實踐完整表演。」

同場加映：焦浩軒訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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