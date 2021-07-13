【護膚美妝】加拿大人氣護膚品牌Indeed Labs登陸香港　三大皇牌逆齡產品打造護膚新體驗

▲ Indeed Labs務求令用家可以在日常生活或鏡頭底下亦能自信地展現肌膚。(圖片由Indeed Labs提供)

加拿大人氣護膚品牌Indeed Labs今夏正式登陸香港！主打高科技研發護膚品的Indeed Labs，著重實證及用家真實體驗，以針對性的方式解決各種皮膚問題，包括保濕、美白、抗氧化、修復抗皺、去角質及毛孔等，滿足不同人士的需要。

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三大皇牌逆齡產品肌膚保持年輕

瞬效無瑕霜

採用世上第一個創新技術配方Nanoblur™，能使皮膚煥發自然和健康光澤，輕鬆消除瑕疵，減少皺紋並均勻膚色。同時，也能作為妝前乳，特別適合經常需要化妝的事業女性使用。

維A醇修護精華

這種夜用的修護精華，三合一配方Retinol Reface™ 結合了視黃醇微球，補骨脂酚和類視黃醇肽，有助於打造更柔軟、光滑及年輕的皮膚。

維C24 亮白逆齡面霜

適合膚色暗沉、經常需要捱夜的人使用。面霜由22% 維他命C和2%的透明質酸微球配製而成，有助保護皮膚免受環境損害，同時提高保濕水平，使膚色均勻，並減少細紋和皺紋。

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責任編緝：張懿慧