【淘寶中伏】連登仔$250淘寶電競椅中伏　椅內塞滿廢料海綿超恐怖

▲ 有網民淘寶了一張電競椅，發現它用廢料海綿製造，非常噁心。

有網民今日（13日）在連登討論區分享購買了一張中伏電競椅，使用了一年，才發現它用廢料海綿製造，非常噁心，直言很恐怖。他把電競椅的相片及椅內的海綿塊拍照並放上討論區，引來網民熱議。

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從這網民分享的相片所見，即使使用了一年，但電競椅表面新淨，可是𠝹開表面後，卻發現裡面是由一塊塊雜亂的海綿製造，雜亂污糟，再包裹一層不織布固定。這跟店鋪描述採用乳膠靠背坐墊大有出入。

對於使用了一年後才發現這恐怖真相的樓主，當日用209元人民幣（約HK$250）購入這電競椅以為自己執到寶，現在後悔不已，更以「弱智先淘寶買電莖（競）椅」為題，除了警世作用，也自嘲愚蠢。帖文一出，其他網民紛紛回應。

有人表示一分錢一分貨，$250買到劣質電競椅不意外，亦有人認為這電競椅是由海綿加廢紙製成，猶如「成堆垃圾塞入去」。有人笑指樓主實踐環保，

兩舊水可以支持環保可以坐，一個價錢，兩種意義，簡直超值！

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淘寶雖然可買到便宜的貨物，但最後是否真的「執到寶」，有待各位淘寶買家揭曉。

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責任編輯：陳珈希