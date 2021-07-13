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【淘寶中伏】連登仔$250淘寶電競椅中伏　椅內塞滿廢料海綿超恐怖

休閒消費 15:59 2021/07/13

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

有網民淘寶了一張電競椅，發現它用廢料海綿製造，非常噁心。

有網民今日（13日）在連登討論區分享購買了一張中伏電競椅，使用了一年，才發現它用廢料海綿製造，非常噁心，直言很恐怖。他把電競椅的相片及椅內的海綿塊拍照並放上討論區，引來網民熱議。

點擊大圖了解中伏詳情：

    點擊圖片放大
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    +3

從這網民分享的相片所見，即使使用了一年，但電競椅表面新淨，可是𠝹開表面後，卻發現裡面是由一塊塊雜亂的海綿製造，雜亂污糟，再包裹一層不織布固定。這跟店鋪描述採用乳膠靠背坐墊大有出入。

對於使用了一年後才發現這恐怖真相的樓主，當日用209元人民幣（約HK$250）購入這電競椅以為自己執到寶，現在後悔不已，更以「弱智先淘寶買電莖（競）椅」為題，除了警世作用，也自嘲愚蠢。帖文一出，其他網民紛紛回應。

有人表示一分錢一分貨，$250買到劣質電競椅不意外，亦有人認為這電競椅是由海綿加廢紙製成，猶如「成堆垃圾塞入去」。有人笑指樓主實踐環保，

兩舊水可以支持環保可以坐，一個價錢，兩種意義，簡直超值！

即睇更多網民回應：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

淘寶雖然可買到便宜的貨物，但最後是否真的「執到寶」，有待各位淘寶買家揭曉。

更多淘寶中伏報導：

為愛犬淘寶繩結玩具貨不對辦　狗主無奈：狗狗完全唔想玩

淘寶買番薯集運4日抵港　樓主：淘咗兩次都爛曬

同場加映：更多簡易西餐食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：陳珈希

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