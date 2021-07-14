【智能服務】帝京酒店聘用酒店客服機械人　為住客辦理房間登記及退房手續縮短輪候時間

▲ 帝京酒店宣佈正式聘用酒店客服機械人。（圖片由酒店提供）

帝京酒店宣佈正式聘用酒店客服機械人，為住客辦理房間登記及退房手續。客服機械人由本地創科公司BluePin研發，希望透過縮短住客的輪候時間，同時分擔前台同事的工作量，為客人營造最好的服務體驗 。

令入住手續過程更順暢

縱使疫情打擊旅遊業，但帝京酒店依然作好充足的準備，透過創新技術令服務質素更上一層樓。客服機械人這項技術在全球享負盛名及最具代表性的日內瓦國際發明展2021年度中榮獲銀獎，現在酒店客服機械人已準備好投入服務。

酒店經理陳家盛先生指出：「帝京酒店日常平均入住率超過8成，酒店大堂在繁忙時段很常出現輪候隊伍，因此希望透過引入新技術令整個客房入住手續過程更順暢如流，我們的前線員工就能更專注提供個人化的客戶服務」。

度身訂造的酒店客服機械人

新員工－酒店客服機械人內置物聯網微定位系統（IMS），除了能靈活行動外，更可以驗證住客身份、處理付款及派發房間匙卡 。

住客只需要在入住酒店前在網上完成「預先登記入住」手續或已接收「領取房卡二維碼」，即可使用設於酒店大堂的「特快智能服務」，由客服機械人為住客送上房間匙卡。

而且客服機械人可以打破場地界限，直達會議場地為商務客戶辦理住宿登記手續，讓他們可靈活調配日程。

了解酒店客服機械人的使用方法，請【按此】

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責任編輯：王芷瑩