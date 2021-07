【餐廳開幕】四季酒店創新酒吧+大堂咖啡廳即將開業　古典風ARGO配海景嘆創意雞尾酒一流

▲ 四季酒店創新酒吧+大堂咖啡廳將於7月15日開業。(圖片由酒店提供)

香港四季酒店宣佈完成第二階段翻新計劃,創新的酒吧ARGO及大堂咖啡廳 Gallery將於2021年7月15日開業。ARGO 以「創意載體」為理念,採用新古典設計風格,提供業界創新的活動概念及聯乘合作,並創作出組合新鮮的雞尾酒飲品,滿足一眾雞尾酒愛好者;Gallery營造客廳般的舒適氛圍,提供別致時尚的休閑餐飲體驗。

ARGO

設計靈感取自溫室

ARGO酒吧入口裝置了一幅木製壁畫,上面以雷射雕刻技術烙有細緻的樹葉圖案。一到步,觸目的中央吧枱映入眼簾,賓客可在這裡欣賞維港景致,是 ARGO 的獨特之處。

雞尾酒單揉合創意

ARGO以創新為中心思想從而調製出獨一無二的雞尾酒飲品,首張雞尾酒單「Here Today, Gone Tomorrow」聚焦六種或將絕跡於世的日常食材,並以創意方式展示其獨有味道,訴說各自的故事。這些食材包括從亞洲各地搜羅的蜂蜜、可可、雲呢拿、咖啡、白米及蘋果。

ARGO亦將根據時令食材和與酒業同好的合作計劃不定期更新雞尾酒單「Canvas」,突破雞尾酒的創意界限。

半數酒藏首次引入香港

此外,「ARGO 全球創意烈酒指南 (ARGO Field Guide to the World’s Innovative Spirits)」收藏了一系列全球最具創新精神的烈酒,以令人耳目一新的方式呈現釀酒藝術,打破傳統對烈酒的分類,並突出各款佳釀的故事、出處、生產方法和種種細節。

指南當中涵蓋的烈酒分為五個類別:現代主義 (Modernist Spirits)、聯乘創作 (Collaborative Creations)、慈善與社會意識 (Philanthropic and Socially Conscious) 、大地之感 (Sense of the Land) 以及世界的衝擊 (Clash of the Worlds) ;當中半數酒藏更是首次由 ARGO 引入香港。

而ARGO 亦會定期舉辦社交活動,讓一眾行業先驅、特邀嘉賓和雞尾酒愛好者聚首一堂,共同細味調酒藝術。

班底強勁

ARGO 由香港四季酒店飲料經理兼四季亞太區飲品大使 Lorenzo Antinori 領軍,並由香港獲獎調酒師 Summer Lo 負責管理,二人及其團隊將為香港四季酒店帶來前衛創新的酒吧體驗,繼酒店的 Caprice Bar 在 2021 年獲選為亞洲 50 佳酒吧第 10 位後再創新猷。

Gallery

提供優閑舒適的生活空間

Gallery 位處酒店中央的大型旋轉樓梯旁,以溫暖親切的設計為賓客提供優閑舒適的生活空間。咖啡廳提供深具本地特式的輕食,以及多款精品咖啡及茗茶。Gallery 的下午茶以酒店米芝蓮餐廳的菜式作靈感,為賓客帶來精緻的中西美點,配以單一產地或特調配方的咖啡及茗茶。

與東京精品咖啡品牌合作

香港四季酒店是全港第一間與東京精品咖啡品牌 Omotesando Koffee 展開特別合作的酒店,聯手為賓客帶來專業的現代咖啡體驗。Gallery 的團隊由 Omotesando 負責培訓,透過不同咖啡展示超凡的沖調工藝,給賓客一場賞心悅目的享受。Gallery 獨家供應的單一產地咖啡豆均在日本以獨特手法烘焙。

與瑜茶舍合作

同時,Gallery 亦與瑜茶舍合作,結合現代與傳統技藝,定製出多款中式茗茶,包括標誌性的招牌款式,以及每季轉換的時令精選,備有優質的經典茶飲、稀有茶種和冷泡茶等供賓客選擇。Gallery 的茗茶服務由瑜茶舍茶藝師負責,以心機和專業泡出一壺壺好茶。

