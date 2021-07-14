【餐廳開幕】四季酒店創新酒吧+大堂咖啡廳即將開業　古典風ARGO配海景嘆創意雞尾酒一流

▲ 四季酒店創新酒吧+大堂咖啡廳將於7月15日開業。（圖片由酒店提供）

香港四季酒店宣佈完成第二階段翻新計劃，創新的酒吧ARGO及大堂咖啡廳 Gallery將於2021年7月15日開業。ARGO 以「創意載體」為理念，採用新古典設計風格，提供業界創新的活動概念及聯乘合作，並創作出組合新鮮的雞尾酒飲品，滿足一眾雞尾酒愛好者；Gallery營造客廳般的舒適氛圍，提供別致時尚的休閑餐飲體驗。

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ARGO

設計靈感取自溫室

ARGO酒吧入口裝置了一幅木製壁畫，上面以雷射雕刻技術烙有細緻的樹葉圖案。一到步，觸目的中央吧枱映入眼簾，賓客可在這裡欣賞維港景致，是 ARGO 的獨特之處。

雞尾酒單揉合創意

ARGO以創新為中心思想從而調製出獨一無二的雞尾酒飲品，首張雞尾酒單「Here Today, Gone Tomorrow」聚焦六種或將絕跡於世的日常食材，並以創意方式展示其獨有味道，訴說各自的故事。這些食材包括從亞洲各地搜羅的蜂蜜、可可、雲呢拿、咖啡、白米及蘋果。

ARGO亦將根據時令食材和與酒業同好的合作計劃不定期更新雞尾酒單「Canvas」，突破雞尾酒的創意界限。

半數酒藏首次引入香港

此外，「ARGO 全球創意烈酒指南 (ARGO Field Guide to the World’s Innovative Spirits)」收藏了一系列全球最具創新精神的烈酒，以令人耳目一新的方式呈現釀酒藝術，打破傳統對烈酒的分類，並突出各款佳釀的故事、出處、生產方法和種種細節。

指南當中涵蓋的烈酒分為五個類別：現代主義 (Modernist Spirits)、聯乘創作 (Collaborative Creations)、慈善與社會意識 (Philanthropic and Socially Conscious) 、大地之感 (Sense of the Land) 以及世界的衝擊 (Clash of the Worlds) ；當中半數酒藏更是首次由 ARGO 引入香港。

而ARGO 亦會定期舉辦社交活動，讓一眾行業先驅、特邀嘉賓和雞尾酒愛好者聚首一堂，共同細味調酒藝術。

班底強勁

ARGO 由香港四季酒店飲料經理兼四季亞太區飲品大使 Lorenzo Antinori 領軍，並由香港獲獎調酒師 Summer Lo 負責管理，二人及其團隊將為香港四季酒店帶來前衛創新的酒吧體驗，繼酒店的 Caprice Bar 在 2021 年獲選為亞洲 50 佳酒吧第 10 位後再創新猷。

Gallery

提供優閑舒適的生活空間

Gallery 位處酒店中央的大型旋轉樓梯旁，以溫暖親切的設計為賓客提供優閑舒適的生活空間。咖啡廳提供深具本地特式的輕食，以及多款精品咖啡及茗茶。Gallery 的下午茶以酒店米芝蓮餐廳的菜式作靈感，為賓客帶來精緻的中西美點，配以單一產地或特調配方的咖啡及茗茶。

與東京精品咖啡品牌合作

香港四季酒店是全港第一間與東京精品咖啡品牌 Omotesando Koffee 展開特別合作的酒店，聯手為賓客帶來專業的現代咖啡體驗。Gallery 的團隊由 Omotesando 負責培訓，透過不同咖啡展示超凡的沖調工藝，給賓客一場賞心悅目的享受。Gallery 獨家供應的單一產地咖啡豆均在日本以獨特手法烘焙。

與瑜茶舍合作

同時，Gallery 亦與瑜茶舍合作，結合現代與傳統技藝，定製出多款中式茗茶，包括標誌性的招牌款式，以及每季轉換的時令精選，備有優質的經典茶飲、稀有茶種和冷泡茶等供賓客選擇。Gallery 的茗茶服務由瑜茶舍茶藝師負責，以心機和專業泡出一壺壺好茶。

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責任編輯：王芷瑩