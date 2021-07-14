【飲食速報】中環及灣仔海景西餐廳推夏日海鮮餐　地中海紅蝦四道菜晚餐每位$598起【附更多套餐】

▲ 中環及灣仔海景西餐廳推夏日海鮮餐。（圖片由餐廳提供）

炎炎夏日，正值多款海鮮當季時刻，鮮甜清爽的滋味道更能令食慾大增！Mira Dining旗下兩間海景西餐廳The French Window及Assaggio，推出一系列以海鮮作主題的餐牌，可品嚐到波士頓龍蝦、黃金螺及生蠔等等。

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為大家介紹The French Window及Assaggio的不同海鮮餐，部分套餐更可於Mira eShop預付訂座，即享獨家優惠免加一！

The French Window 海鮮盛宴早午餐 每位$498 起

最新的週末早午餐餐牌包括四道菜，先以海鮮拼盤喚醒味蕾，精選海鮮包括生蠔、波士頓龍蝦、黃金螺及大蝦。

緊接一道暖胃的番茄濃湯；主菜方面有五款選擇，除了選經典的烤菠菜班尼廸克，亦可選意大利飯或各式烤肉，例如香烤美國豬鞍、或香煎M5和牛牛柳佐法國鵝肝 (+120) 。

甜品可選香蕉太妃派或精選芝士盤，另可以每位$180加配兩小時任飲精選紅白餐酒及汽酒。

供應期：逢星期六、日及公眾假期

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The French Window 地中海紅蝦四道菜晚餐 每位$598起

餐廳亦推出四道菜紅蝦晚餐，前菜是烤紅蝦及牛油果沙律，配上香檳酒汁，令菜式更清新醒胃。

湯品是餐廳的招牌法式洋蔥湯，將芝士多士浸在湯中吸收湯汁，更加惹味。

主菜方面，除了烤紅蝦意式雲吞配露筍、烤紅蝦配墨汁意大利飯，亦可選烤紅蝦配鱈魚柳伴青芥末醬(+$60)，盡享雙重海鮮滋味，最後以法式焦糖布丁作結。

供應期：由7月19日起於晚市時段

於網上商店預付訂座更可享免加一服務費！

地址：香港中環國際金融中心商場三樓3101店

電話：2393 3812

海陸盛宴：Assaggio全新四道菜晚餐 每位$398

最新推出的海陸四道菜晚餐，餐單豐富，頭盤是集合多款意式小食的拼盤，如風乾火腿、水牛芝士番茄沙律等；湯品則是當晚精選濃湯。

主菜是肉味濃郁的澳洲安格斯肉眼拼是日鮮魚，一次過品嚐海陸鮮味。最後奉上意式甜品三重奏：野莓雪葩、意大利芝士蛋糕及焦糖奶凍。

供應期：由7月19日起於晚市時段供應

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異國意風情：Assaggio創意滋味系列

此外，Assaggio以酸辣醒胃的東南亞風味為主題，炮製冬陰功海鮮薄餅及龍蝦叻沙扁意粉。

冬陰功海鮮薄餅 ($198)：以特調泰式香草番茄醬配合水牛芝士作為薄餅基底，舖上五款海鮮 - 大蝦、魷魚、蟹肉、魚肉及蜆及冬蔭香料如南薑及香茅等焗製，海鮮鮮味與香辣共冶一爐。

龍蝦叻沙扁意粉 ($198)：波士頓龍蝦肉質厚實，味道清淡，最適宜配合濃味方式烹煮。Assaggio自家調配的叻沙醬汁以椰奶、南薑、香茅及紅咖哩等製成，味道濃香，襯托龍蝦肉外，配以掛汁的扁意粉就最合宜。

供應期：由7月12日起於晚市時段（只限堂食）

地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

電話：2877 3999

以上價錢另收加一服務費

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責任編輯：王芷瑩