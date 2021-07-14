【親子遊】8度海逸酒店推2大1小本地遊套餐　自助餐+坐開篷巴士觀景每位$400起【附預訂詳情】

▲ 8度海逸酒店推2大1小本地遊套餐！

雖然暑假不能出埠，但並不等於不能體驗旅遊的樂趣。鄰近港鐵宋皇臺站的8度海逸酒店將於今個暑假與開篷巴士公司聯乘推出「8度暑假旅行記」，價格只需港幣$1,200起，體驗計劃包括兩位成人及一位小童（11歲或以下）一晚住宿連酒店自助餐選擇，平均每位只需港幣$400起！

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「8度暑假旅行記」套餐的對象為兩位成人及一位11歲或以下小童，如小童為12歲或以上須付港幣$250作加床和自助餐附加費。優惠包括入住高級客房一晚、日間或夜間開篷巴士本地遊行程、酒店自助餐選擇及免費享用酒店健身中心及室外游泳池等等。

而開篷巴士本地遊行程途中亦設有導遊悉心為各位講解這個城市獨有的文化和歷史。「8度暑假旅行記」提供日間及夜間路線供給客人選擇，乘客在沿途將美景盡收眼簾，讓這個暑假增添一點新鮮感！

2條路線選擇分別在上午11時半及下午3時開始，旅程完結後可入住8度海逸酒店一晚。2個選擇詳情如下：

選擇一（日間開篷巴士本地遊連半自助午餐：HK$1,200起 或 週末自助午餐：HK$1,380起）

11:30am – 2:30pm 預辦登記及享用半自助午餐或週末自助午餐

半自助午餐：9款精緻美饌，燒特級牛肉扒、香烤羊架、意式香草烤春雞、香煎三文魚等。任食招牌芒果拿破崙、鮮果Creme Brulee等甜品。

週末自助午餐：賓客可享用每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔，飽滿結實的紐西蘭青口、海蝦、海螺。此外，可享用刺身區的美食、甜品及多款熱葷例如避風塘皇香煎三文魚配橄欖油香草汁、日式蕃茄醬燒牛肋骨及XO醬西蘭花斑球等等。

3:00pm 於8度海逸酒店乘坐開篷巴士出發

於開篷巴士出發到迪欣湖，沿途觀看市內的建築、街道、景觀等，別有另一番滋味！

4:15pm 遊覽迪欣湖



迪欣湖恬靜優美的湖面風光，適合一家大小一同來呼吸新鮮空氣，好好舒展身心。這個名為迪欣湖的人工湖有著波光粼粼的湖水、動感十足的噴泉和優美怡人的山景，讓大家重拾昔日樂趣、盡情玩樂。

5:00pm 到達欣澳海濱長廊



欣澳海濱長廊海邊就浮着一排排的木棧道，這裡曾經是香港唯一的水上貯木場，而其對出海中巨木是用作固定浮木之用，非常有鄕村特色。

6:20pm 乘坐開篷巴士駛經南環路欣賞日落

到達南環路欣賞日落。天氣好時可以欣賞到開揚美麗嘅日落景色，沿途仲有機會近距離見到飛機升降及拍攝到停機坪上嘅飛機！

7:20PM 返回市區，於8度海逸酒店下車

途中開篷巴士駛過昂船洲大橋，飽覽香港島壯麗景緻。

選擇二（夜間開篷巴士本地遊連自助晚餐：HK$1,550起）

3:00pm 於酒店辦理入住手續

6:00pm 於8度餐廳享用自助晚餐

「味遊8度線」自助晚餐：大家可品嚐過百款菜式，包括主打生滾海鮮粥底火煱、籠仔蒸海鮮（帶子, 鱈場蟹腳, 海蝦及大蜆）、即煎鵝肝伴黑松露汁、火焰壽司、和牛刺身及燕窩蛋白梳乎厘。多款時令海鮮亦會繼續無限量提供，包括即開生蠔及鱈場蟹腳。

8:15pm 於8度海逸酒店乘坐開篷巴士出發前往牛棚藝術村參觀

8:45pm 登車前往西九文化區，沿途觀賞尖沙咀海旁及維多利亞港壯麗夜景

9:15pm 抵達西九文化區

於西九文化區欣賞鬧市中的百萬夜景，可以飽覽香港島西及維港海景，亦是觀看維港煙花的熱門地點之一。長廊設施包括木板步行道、兒童小天地、沙池、文化燈飾走廊、單車徑及單車場等，環境清靜舒適。

10:00pm 乘坐開篷巴士折返8度海逸酒店

「8度暑假旅行記」詳情：

推廣期：7月16日至8月29日每逢星期三至日

預訂及查詢：3900 3000

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責任編輯：王芷瑩