【特別餐單】半島酒店推1日限定比利時國慶日餐單　嘆蝦肉沙律+朱古力甜品用舌尖遊歐洲

▲ 不能出國旅行，也可在半島酒店也可品嚐比利時地道美食！（圖片由酒店提供）

暑假快到，今年未必可以和家人到外國旅行，但在香港一樣可找到旅行樂趣。半島酒店適逢7月21日是比利時國慶日，特意推出比利時國慶日4道菜餐單，大家可用舌尖遊一趟歐洲，品嚐比利時的特色美食。

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4道菜餐單除了包括當地風味的海鮮及肉類，還有不能錯過的比利時特色甜品！

頭盤是蝦肉沙律釀番茄及芥末檸檬汁，然後來一道雞肉及蔬菜忌廉湯準備進入主菜。

主菜可從兩款選一款，選擇黑啤燴牛肉、煙肉及香葉 或 白酒、香蒜及洋蔥煮青口。黑啤燴牛肉是一道比利時及法國北部的傳統料理，牛肉散發著啤酒麥的味道，加上煙肉及香葉，十分惹味！白酒、香蒜及洋蔥煮青口是比利時的人氣菜色，當地人喜歡用白酒或其他酒類煮青口，令青口帶有微微酒香，為青口提鮮！

吃過主菜後，再品嚐比利時窩夫、海鹽焦糖、可可牛油脆脆、黑朱古力雪糕，一次過品嚐不同質感的朱古力甜品，口感豐富，甜品控不容錯過！

4道菜餐單亦包括咖啡或半島精選名茶及精美小甜點，每位港幣588元（另加一服務費），只在7月21日於大堂茶座供應，有興趣感受比利時國慶日，可以及早預訂。

預訂電話：2696 6772

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店大堂茶座

同場加映：簡易西餐食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩