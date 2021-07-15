【潮流服飾】KOLON SPORT聯乘atmos推露營野餐單品　必買限量版藍色迷彩露營椅+漁夫帽

▲ KOLON SPORT聯乘atmos推露營野餐單品！

韓國戶外品牌KOLON SPORT聯乘日本潮牌atmos推出戶外活動單品，各位潮人可帶備一系列藍色迷彩的露營椅及漁夫帽等等戶外用品去露營野餐，享受與大自然！

5種限量單品

此次聯乘系列是香港獨家首發，合作項目名為"Camping ready pack"，以KOLON SPORT的Tech sneakers "Move"為主軸，配合雙面漁夫帽、短Tee、露營椅子Moment Chair及雨衣5種單品組成。創作意念以突然想去感受大自然而起，人們只需帶上幾個系列單品，就可以即時去樹林休息放鬆，那怕是在下雨天。

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設計以自然為原型

KOLON SPORT x atmos限量聯乘系列供一場說走就走的旅行或露營（露營+野餐）時使用，產品正面的主圖案也是以自然為原型，演繹出雨後的樹林中樹枝或落葉景象。圖案為下雨天露營地，不規則樹葉、樹枝、石頭、沙子等自然痕跡，通過形象化圖案和色彩漸變，以迷彩印花形式將濕漉漉的場景形像化演繹。

旗艦店設打卡區及工作坊

KOLON SPORT K11 Musea旗艦店搖身變為Camping聖地，設有打卡影相區、旗幟工作坊等供大家體驗露營樂趣。打卡影相區擺放了是次聯乘的迷彩單品，非常吸睛。

全新SECO系列

點擊大圖了解SECO系列詳情：

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同場更率先展示全新登場的 SECO系列，採用柔軟舒適的款型，具有抗濕速乾、抗皺、易打理等特點，同時有效阻擋紫外線的傷害，是夏日外出的必備單品。而為提高質量舒適感及在領口、袖口位置更採用了熱壓工藝，減少拼接。

同時，此系列提供了POLO/Tee，無論是城市通勤還是輕時尚運動皆可，滿足多場景的穿搭需求。

同場加映：更多簡易西餐食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩