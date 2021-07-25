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【東張西望】使命感推動利穎怡勇往直前　東張女神：為社會出一分力

娛樂 18:19 2021/07/25

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利穎怡於《東張西望》中任主持獲封正義女神。

《東張西望》關注香港民生事，一眾女主持亦有「正義女神」之稱，四出追訪排解疑難，為弱勢抱打不平。當中「東張女神」利穎怡（Joan）畢業於藝員訓練班，出道後以客串拍攝劇集為主，至2015年加入《東張西望》任主持，轉眼已近6年。

利穎怡接受pTOPick專訪，提起其實未正式加入《東張西望》前，收過節目組兩次的邀請，第一次卻因自覺口才不好又因想拍劇而推卻，直至第2次試鏡成功後才正式做主持。

【一笑渡凡間】首演癱瘓角色難忘動作戲　利穎怡曾歷無工開學懂知足常樂

利穎怡於2015年加入《東張西望》任主持。（陳家瑩攝）

初入《東張》難適應

在《東張西望》採訪時，一直都十分主動、勇敢的Joan，竟表示自小性格害羞：「小時候已是內向的人，這幾年有時也會再有這種性格浮現出來，但會逼迫自己改變，相信外向是多年探索改變而來。」

初加入節目組，Joan曾感難以適應：「《東張西望》是全新環境，我又不擅中文，旁述配音做得不好，試過導演也叫我出來，那時候我有難過得大哭。」

【一笑渡凡間】首演癱瘓角色難忘動作戲　利穎怡曾歷無工開學懂知足常樂

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對事物充滿好奇

她又講及曾因遲到而自責落淚：「有次出海拍攝，但我睡過頭而未能趕上。我覺得藝人的專業不是講演技有多強，是講態度，守時是基本，所以那時候真的很嬲自己，在家哭了半天，之後對時間都非常警剔，會較幾個鬧鐘。」

幾年間的訓練，Joan的反應處事有大改變，也領悟做主持的本領：「其實到現在我也會緊張，訪問不只要接上話，我有時可能也會停一停，所以我相信自己不是靠口才留下來，是因為要有求知慾，我對每件事都有興趣，會想知想問，求知慾好強。」

利穎怡想借工作為弱勢發聲。（陳家瑩攝）

難忘救狗追訪掟屎狂徒

《東張西望》主持又被網民封作女神，Joan就笑而謙稱：「東張女神我不敢當，但希望大家可以繼續欣賞努力的我。」

不過，利穎怡亦曾因多次危險追訪而引起網民注意，她坦言有拍攝團隊在旁所以並不擔心：「追人其實我不怕危險的，反而最驚是有次有個會掉糞便的人，我要在他樓下與街坊做訪問，最怕他會掉糞便下來。」

若講到最驚險的採訪，Joan分享是在內地採訪狗肉節：「那時脫離了攝製團隊，只有我與一個義工救狗，但我們身在外地，言語不通又被人追，當時要從酒店前門入再在酒店後門走，還要自己拍攝所以真的很害怕。記得那些都是病狗，又用很可憐的眼神看着我，最後成功救到牠們出來，真的感動到哭。」

【東張西望】黃穎君為家人還債入行　兼顧事業家庭仍保持進修：機會留給有準備的人

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以微薄之力助社會

「《東張西望》訓練我的不只是口才，除團隊像家人般相處外，最重要是可幫別人，我們做不少時事民生議題，身邊有朋友、也有朋友的朋友會給我報料，很感恩可微薄的力量在社會中出一分力，有時不一定幫大忙，但少少的幫助或者已能有大改變。」因為幫助別人，從來都是Joan加入《東張西望》的最大使命。

轉眼間入行8年，Joan視藝人身份不單是一份工作，更是一個她熱愛，而想以100分努力做好的終身事業：「我不會想有沒有後悔入行，只會想當初為何不早點入行。這個事業是沒有訂期限的，我會一直努力直至有天做不到為止。」

【東張西望】容羨媛碩士畢業入行做主持　最難忘飛往加拿大採訪鍾嘉欣婚禮【有片】

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髮型：Perry Law @ WP Salon

服裝：Love Bonito

首飾：APM Monaco 

場地：COSMOS

記者：陳家瑩

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同場加映：李旻芳黃耀英專訪

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