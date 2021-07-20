【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】

▲ （ 梁偉榮攝）

天文台指出，熱帶氣旋查帕卡會在今日靠近珠江口以西一帶，為該區帶來狂風驟雨及雷暴，並在本周中期橫過廣東西部沿岸，隨後路徑仍存在變數。預料一股西南氣流會在下週初為華南沿岸帶來驟雨。此外，熱帶氣旋煙花會在未來兩三天橫過台灣以東海域，並逐漸增強，大致移向中國東南沿岸。

7月20日

【19:40】

所有熱帶氣旋警告信號在下午7時40分取消。

【13:20】

天文台改發一號戒備信號。

【12:45】

查帕卡正穩定地移向廣東西部沿岸。按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸遠離香港並減弱。本港風力正逐步減弱，天文台即將改發一號戒備信號。與查帕卡相關的雨帶會在今日繼續為本港帶來大驟雨及狂風。市民需保持警惕。

▲ 熱帶氣旋位置及路徑圖。

【11:45】

查帕卡正穩定地移向廣東西部沿岸。按照現時預測路徑，查帕卡會在今日較後時間在該區登陸，逐漸遠離香港並減弱。本港風力正逐步減弱，天文台會在未來數小時改發一號戒備信號。

【09:45】

查帕卡正在廣東西部離岸海域上徘徊，與香港的距離變化不大。當查帕卡明顯遠離本港或登陸減弱時，天文台會在下午考慮改發一號戒備信號。與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。在過去一小時，大美督錄得的最高持續風速為每小時43公里，最高陣風為每小時53公里。

【01:40】

天文台指強烈熱帶風暴查帕卡已增強為颱風，與查帕卡相關的烈風範圍相對較細，非查帕卡顯著增強或採取較接近香港的路徑，否則本港普遍吹烈風的機會不大。預料三號強風信號會在今早維持一段時間。與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，天文台會密切監測其動向和發展。

【18:45】

天文台指除非查帕卡顯著增強或採取較接近香港的路徑，否則本港普遍吹烈風的機會不大，晚間需要改發八號烈風或暴風信號的機會不大。預料三號強風信號會在晚間維持一段時間。市民明早(7月20日)外出前請留意最新天氣報告。

查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，天文台會密切監測其動向和發展，同時與查帕卡相關的雨帶會在今晚及明日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

【16:45】

天文台表示，查帕卡集結在香港西南約180公里，預料緩慢向偏北方向移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。天文台指，珠江口一帶的風力於今晚至明早會有所增強，預料三號強風訊號會維持一段時間。

【16:10】

天文台改發改發三號強風訊號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【13:50】

天文台指過去一兩小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動。按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今日稍後至明早會有所增強。天文台會在未來數小時考慮改發三號強風信號。與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

【12:30】

天文台發出黃色暴雨警告，預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

【12:00】

長洲泳灘錄得每小時超過70公里的強陣風。

▲ 熱帶氣旋位置及路徑圖。

天文台稍前表示，位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為查帕卡。在上午10時，查帕卡集結在香港之西南偏南約200公里，即在北緯20.8度，東經113.1度附近，預料初時幾乎停留不動，稍後向西北偏北緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。過去數小時，查帕卡採取較為偏向珠江口以西的方向移動，並有所增強。

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責任編輯：陳子謙、陳麗娜