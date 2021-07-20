【新造的人】鄭秀文性感造型拍MV　Sammi歷人生洗禮如獲新生

▲ 鄭秀文造型破格。

天后鄭秀文（Sammi）今日推出新歌《新造的人》，並以「異能人」造型拍攝MV，由電影界美術大師梁華生（James）擔任導演，單是其中一個比喻「母胎」的場景，就花了六天搭建，拍攝超過20小時。

Sammi多個造型演譯擁有異能的人去拯救朋友，當中淋雨水的戲份令她特別有feel，她認為汗水與淚水的結合才成為新造的人。

Sammi說：「導演James設計『母體』場景，比喻初生嬰兒對未知的世界感到恐懼或新鮮感。我非常喜歡，可以表達好多面情緒和故事。每個人出生前都不知道外面世界是怎麼樣？有很多未知數，但又好像早已寫在生命冊內，『母體』這一幕對我印象最深刻。」

▲ 其中一款造型十分性感。

另一幕淋雨亦令她很有感覺，說：「淋雨對我意味生命的洗禮，當成雨水也好，淚水也好。每個人經過些種種洗煉之後，最終就會成為一個新造的人，雖然這一幕開始是雨水，但對我來說是既是汗水又是淚水。」

身旁導演James說：「這首歌多層次，好有意思，充滿末世紀感覺，歌詞亦很詩意。因為其中一句歌詞『很想要異能』，啟發我將MV時空設定在未來。MV故事講述Sammi是一個擁有異能的人，從未來到這個世紀拯救朋友和以往唔好嘅自己，從而成為新造的人。」

七位飾演朋友的演員各有特色，Sammi說：「帶出每個人都獨一無二，可以成為自己新造的人訊息。他們造型脫離現實，營造未來的感覺。」

▲ 跟Rapper Shimica合作。

《新造的人》由Rapper Shimica作曲，她與Sammi前年於《#FOLLOWMi》演唱會中首度合唱，並成為好朋友。

當Sammi第一次聽到Shimica的Demo時立即愛上，花兩年時間物色歌詞，結果周耀輝、郭啟華和朱琳合寫的這份詞最打動她。

Sammi說：「揀歌詞我憑直覺，《新造的人》有這份觸動感。旋律有好多元素和層次，包括一段Rap。其中一段特別令人血液澎湃，唱時我投放入不同情感，好有energy，甚至幻想唱會唱時會帶出好高的能量。」