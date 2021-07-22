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【全蟹宴】《澐 · NUVA》推當造奄仔蟹七道菜套餐　用陳年花雕酒+鷄油蒸蟹更鮮甜【附價錢詳情】

休閒消費 14:04 2021/07/22

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奄仔蟹以端午節之後，中秋節之前最為肥美，脂香肉嫩鮮甜；全身爆滿蟹膏仿似流沙鹹蛋黃，甘香不膩。（圖片由餐廳提供）

品蟹的好時節並不需要等待秋風再起，除了入秋時分適宜品蟹，有一種蟹正是當季最鮮美之物—奄仔蟹。今年暑假，《澐‧NUVA》以蟹餚饗客，選用的食材不作他想，以爆膏奄仔蟹作主菜，推出「蟹膳‧盛饗 」套餐，以最傳統的方法炮製出多款不同風味的鮮蟹菜式，更可選配美酒，令各位蟹迷盡興而歸。

點擊大圖了解菜色詳情：

    點擊圖片放大
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先介紹兩款重頭戲，第一款「花雕雞油蒸奄仔蟹」，獨立清蒸的奄仔蟹保留營養物質，同時突顯出蟹的天然鮮甜味；流出的蟹汁精華則混進蛋白，連同上湯、陳年花雕酒以及鷄油一同蒸煮，再令菜式昇華到另一境界。

另一款選擇「沙煲鹽瓦焗奄仔蟹」以細密海鹽入味，鹽焗賦予蟹肉鹹香氣，濃縮鮮味，加入少許牛油以沙鍋高溫鮮烹，更令鮮甜蟹肉散發著點點焦香，視覺味覺皆美令人一試難忘。兩位起套餐可供各自選擇不同主菜，可分享雙重滋味，蟹迷們定必回味無窮。

頭盤方面，三小碟亦不能錯過，「乾撈蟹肉沙律」嚴選松葉蟹腳拆肉，肉質鮮嫩味甘，配上有機沙律菜，新鮮有益；「青檸蘆薈凍鮮鮑」採用八頭鮑魚，燜煮後浸泡於混合清酒的上湯 48小時，使肉質更軟腍入味，灑上青檸汁蘆薈啫喱提鮮，同時為「脆皮炸蝦」解膩。

至於福袋模樣的石榴球寓意代代平安，餡料比常見的更豐盛，改用黑豚肉之外更加入蟹肉、瑤柱和馬蹄等，以雞湯、蛋白煮成芡汁伴食，打造出「黑豚肉蟹肉蒸石榴果」。

盡顯製作功夫的「金腿蟹肉雪膠冬茸羹」具美容養顏功效，加入有植物燕窩之稱的雪膠，湯羹晶瑩雪白的關鍵是在關火後才加入蛋白，令其軟滑無比，配合味道清甜的老冬瓜水和嫩冬瓜蓉，消暑生津。

想尋求驚喜的話，揭開這道「荷香蟹肉黃金叉燒飯」吧！炒過的飯粒粒粒分明，跟主角蒸焗45 分鐘後完全吸收融合蟹肉的鮮味和荷香，更有肥瘦均勻的蜜汁黑毛豬叉燒作點綴。

品嚐過各種鮮蟹菜式後，大廚為你呈獻一碗清熱利濕的「香蘭清丸綠豆爽」，清心丸乃是潮汕特有小吃，煙韌中帶有彈性之餘更滲出淡淡班蘭清香，加上馬蹄的爽甜及綠豆的綿綿，在炎夏食用清涼透心，更能促進食慾。

最後來個吸睛的「紫薯一口酥」，風味傳統卻帶有亮麗外型，香濃的牛油外層包著美味的紫薯餡，外酥內軟、不油不膩，最後以碧螺春及龍井綠茶特製的碧貴綠茶為盛饗作結。

《澐 · NUVA》「蟹膳‧盛饗 」套餐

地址：亞洲國際博覽館（亞博館）2樓

限定套餐供應期：由即日起至2021年8月31日期間供應

價錢：兩位起，須於兩天前預訂，兩位淨價 HK$1638，搭配指定美酒兩位淨價 HK$1888

於8月6至8日期間，除了品蟹之外，更可參加首次在亞博館舉辦的室內版「2021 工展會購物節」。

同場加映：更多簡易食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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