【飲食速報】益力多推兩款改兩版益力多　減糖減甜保持原味道更健康

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活性乳酸菌飲品益力多一直陪伴港人成長，今個夏天，益力多首次改變沿用了52年的產品配方，為原味益力多及低糖高纖益力多 LT兩款產品推出新版本，分別採用更少糖份及改用天然甜味劑，比原來版本更健康。

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全新減糖原味益力多

全新原味益力多所含糖分較原版本低，以每支100毫升為例，改良配方降至15.1克含糖量，較以往配方的16.7克含糖量低1.6克。

此外，新版本的總碳水化合物含量為15.3克，亦較以往配方的17.3克低出2克。在保留熟悉味道的同時，大家可享用更健康的活性乳酸菌飲品。

減甜配方

而低糖高纖益力多 LT 亦帶來革命性的改變。每支100毫升含糖量降至3.6克。同時，全新配方轉用另一種成分更為天然的甜味劑——甜菊醇糖苷（Steviol Glycosides），為產品帶來更佳口味。

甜菊醇糖苷是天然的植物源性物質，萃取自甜葉菊，獲多國批准使用，常應用於水果製品、醃菜、甜品及餐桌甜味劑，安全可靠。使用每千克能量值為0卡的甜菊醇糖苷，讓新版益力多 LT 更加天然無負擔。

銷售點：各大便利店及超級市場有售

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責任編輯：王芷瑩