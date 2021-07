【期間限定】1664 X K11 Art Mall設法式期間限定店　配搭藍帶甜品大師Amanda S法式小食

▲ 將任「Taste of Bleu」一日店長的Jeffrey向Amanda S偷師,學整嘢食,以報答女友。(圖片由K11 Art Mall提供)

法國啤酒品牌1664將於K11 Art Mall 開設期間限定店 Taste of Bleu,期間將提供兩款啤酒,1664 Blanc及1664 Lager,配搭兩款由藍帶甜品大師Amanda S. 親自設計的法式小食。而人氣男神魏浚笙(Jeffrey)於7月31擔任一日店長,同時設多個以藍白色為基調的打卡位,讓大家可盡享悠閒時光。

Taste of Bleu 由擅長烹調法式佳餚的 Amanda S.主理,兩款美食以法國傳統藍色為主調,並選用高級食材製作。湖水藍色外層的鵝肝醬馬卡龍(Foie Gras Macarons)包裹着純鵝肝醬,油脂香味滿瀉,再呷一口味道清新的 1664 Blanc,頓時中和油膩感。傳統法式麵包蛋糕杏仁冧酒提子圓蛋糕(Kouglof with Rum Raisin and Almond),以糖霜、奶油及杏仁粒烘烤成皇冠般的金黃色外型,再加入冧酒提子的酒香,與1664 Lager的麥芽香互相輝映。

1664 特意把Taste of Bleu限定店設計成法式小鋪,並以藍白色為基調,如置身法國街頭般。此外,1664更擺放高逾兩米的巨型法國鬥牛犬裝置。同場加映多個藝術裝置,包括以1664酒瓶拼砌而成的中央廚房、1664氣泡特色牆等。

1664「Taste of Bleu」期間限定店詳情

日期: 2021年7月23日至2021年8月9日

時間:早上11時至晚上10時

地點:尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 中庭

售價:HK$30 – 1664啤酒(乙枝)

HK$60 – 鵝肝醬馬卡龍(兩件)

HK$60 – 杏仁冧酒提子圓蛋糕(乙件)

現凡於 Taste of Bleu 期間限定店消費每滿 HK$30,即可換取小禮物。

