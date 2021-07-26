【期間限定】1664 X K11 Art Mall設法式期間限定店　配搭藍帶甜品大師Amanda S法式小食

▲ 將任「Taste of Bleu」一日店長的Jeffrey向Amanda S偷師，學整嘢食，以報答女友。(圖片由K11 Art Mall提供)

法國啤酒品牌1664將於K11 Art Mall 開設期間限定店 Taste of Bleu，期間將提供兩款啤酒，1664 Blanc及1664 Lager，配搭兩款由藍帶甜品大師Amanda S. 親自設計的法式小食。而人氣男神魏浚笙（Jeffrey）於7月31擔任一日店長，同時設多個以藍白色為基調的打卡位，讓大家可盡享悠閒時光。

點擊大圖了解更多照片：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Taste of Bleu 由擅長烹調法式佳餚的 Amanda S.主理，兩款美食以法國傳統藍色為主調，並選用高級食材製作。湖水藍色外層的鵝肝醬馬卡龍（Foie Gras Macarons）包裹着純鵝肝醬，油脂香味滿瀉，再呷一口味道清新的 1664 Blanc，頓時中和油膩感。傳統法式麵包蛋糕杏仁冧酒提子圓蛋糕（Kouglof with Rum Raisin and Almond），以糖霜、奶油及杏仁粒烘烤成皇冠般的金黃色外型，再加入冧酒提子的酒香，與1664 Lager的麥芽香互相輝映。

1664 特意把Taste of Bleu限定店設計成法式小鋪，並以藍白色為基調，如置身法國街頭般。此外，1664更擺放高逾兩米的巨型法國鬥牛犬裝置。同場加映多個藝術裝置，包括以1664酒瓶拼砌而成的中央廚房、1664氣泡特色牆等。

1664「Taste of Bleu」期間限定店詳情

日期： 2021年7月23日至2021年8月9日

時間：早上11時至晚上10時

地點：尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 中庭

售價：HK$30 – 1664啤酒（乙枝）

HK$60 – 鵝肝醬馬卡龍（兩件）

HK$60 – 杏仁冧酒提子圓蛋糕（乙件）

現凡於 Taste of Bleu 期間限定店消費每滿 HK$30，即可換取小禮物。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

同場加映：金牌陪月親授補氣養血月子餐【下一頁】

責任編輯：張懿慧