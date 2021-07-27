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【咖啡生活】POLA聯乘五大人氣精品咖啡店　送人氣美白飲+推正能量語錄打卡杯套

休閒消費 10:53 2021/07/27

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

POLA 聯乘本地五大人氣精品咖啡店推出期間限定正能量語錄打卡杯套。(圖片由 POLA 提供)

日本貴婦頂級護膚品牌 POLA聯乘本地五大人氣精品咖啡店，以 “Shine from Inner”的理念為中心，推出期間限定正能量打卡杯套，更大送皇牌美白聖品——超人氣美白飲體驗裝。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +6
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五間人氣精品咖啡店品牌合作

POLA與手沖咖啡元祖18grams、藍白英倫風電話亭設計的Starting Over Espresso、隱世高貴紳士格調的Suit Coffee & Sake、日系治癒風Infuse及澳式Dinning級享受的NINETYs咖啡店合作，由 7月12日 至 8月11日，以“Shine from Inner”的理念為中心，透過#BePersist（堅持）、#RestartYourself（甦醒）、#GointoDetails（細膩）、 #BetheFinest（最好）、#KeeptheSpirit（追求）五個主題標籤在不同角落散播正能量訊息，希望大家用一杯咖啡的時間，重新審視自己的美麗生活態度。

POLA WHITE SHOT 美白口服液

以獨有成份從肌膚深處迅速昇華肌膚的透明度，美白效果極速可見，更有助調節黑色素分佈，高效抗氧化及抗禦紫外線，徹底令全身肌膚擁有清澈亮白的極致透明感。

POLA x Coffee Shop詳情

日期：7月12日 至 8月11日

方法：只需要掃瞄外賣咖啡杯套上的QR Code，即可進行簡單登記揀選分店，到POLA門市換領POLA WHITE SHOT 美白口服液體驗裝。數量有限，送完即止。

5大精品咖啡店主題、地址及營業時間：

18grams

#BePersist（堅持）

沙田沙田正街18號新城市廣場一期2樓204-214號舖 City'super 內

營業時間： 10：00a.m. - 10：00p.m.

銅鑼灣景隆街15號海都大廈地下C舖

營業時間： 8：00a.m. - 7：00p.m.

銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場B1樓 City'super

營業時間： 8：00a.m. - 8：00p.m.
Starting Over Espresso

中環奧卑利街奧卑利街17號

營業時間： 星期一至五 8：00a.m. - 6：00p.m.

星期六日及公眾假期 9：00a.m. - 6：00p.m.
Suit Coffee & Sake

中環華賢坊東17號低層地下B

營業時間： 9：00a.m. - 6：00p.m.
Infuse 尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Atelier地下
NINETYs 中環干諾道中1號友邦金融中心LG樓

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責任編輯：張懿慧

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