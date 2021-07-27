【咖啡生活】POLA聯乘五大人氣精品咖啡店 送人氣美白飲+推正能量語錄打卡杯套
日本貴婦頂級護膚品牌 POLA聯乘本地五大人氣精品咖啡店，以 “Shine from Inner”的理念為中心，推出期間限定正能量打卡杯套，更大送皇牌美白聖品——超人氣美白飲體驗裝。
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五間人氣精品咖啡店品牌合作
POLA與手沖咖啡元祖18grams、藍白英倫風電話亭設計的Starting Over Espresso、隱世高貴紳士格調的Suit Coffee & Sake、日系治癒風Infuse及澳式Dinning級享受的NINETYs咖啡店合作，由 7月12日 至 8月11日，以“Shine from Inner”的理念為中心，透過#BePersist（堅持）、#RestartYourself（甦醒）、#GointoDetails（細膩）、 #BetheFinest（最好）、#KeeptheSpirit（追求）五個主題標籤在不同角落散播正能量訊息，希望大家用一杯咖啡的時間，重新審視自己的美麗生活態度。
POLA WHITE SHOT 美白口服液
以獨有成份從肌膚深處迅速昇華肌膚的透明度，美白效果極速可見，更有助調節黑色素分佈，高效抗氧化及抗禦紫外線，徹底令全身肌膚擁有清澈亮白的極致透明感。
POLA x Coffee Shop詳情
日期：7月12日 至 8月11日
方法：只需要掃瞄外賣咖啡杯套上的QR Code，即可進行簡單登記揀選分店，到POLA門市換領POLA WHITE SHOT 美白口服液體驗裝。數量有限，送完即止。
5大精品咖啡店主題、地址及營業時間：
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18grams
#BePersist（堅持）
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沙田沙田正街18號新城市廣場一期2樓204-214號舖 City'super 內
營業時間： 10：00a.m. - 10：00p.m.
銅鑼灣景隆街15號海都大廈地下C舖
營業時間： 8：00a.m. - 7：00p.m.
銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場B1樓 City'super
營業時間： 8：00a.m. - 8：00p.m.
|Starting Over Espresso
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中環奧卑利街奧卑利街17號
營業時間： 星期一至五 8：00a.m. - 6：00p.m.星期六日及公眾假期 9：00a.m. - 6：00p.m.
|Suit Coffee & Sake
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中環華賢坊東17號低層地下B
營業時間： 9：00a.m. - 6：00p.m.
|Infuse
|尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Atelier地下
|NINETYs
|中環干諾道中1號友邦金融中心LG樓
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責任編輯：張懿慧