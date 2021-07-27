【5000元消費券】屈臣氏線上線下8月1日起推消費券優惠　AlipayHK+八達通卡消費享高達$450獎賞【附優惠詳情】

▲ 以AlipayHK及八達通卡於屈臣氏消費獨家獎賞高達$450！（圖片來源：屈臣氏）

政府即將派發電子消費券，屈臣氏線上線下(O+O) 於8月1日起將推出消費券驚喜狂賞，用AlipayHK或八達通登記消費券之用戶可享有不同消費禮遇，獨家獎賞高達$450！

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於屈臣氏門市以AlipayHK買滿$300即減$30，或買滿$600 即減$72；於屈臣氏網店買滿$300 即減$36；而八達通卡登記消費券之用戶則可在屈臣氏門市及網店買滿$300，即減$36。此外，保健、美容及個人護理產品等都有折扣獎賞，優惠賺到盡，以AlipayHK及八達通卡於屈臣氏消費獨家獎賞高達$450！

易賞錢會員搶先買屈臣氏禮券更可最高賺盡$600。於屈臣氏使用消費券盡情購物，亦可賺取易賞錢積分，同時儲印花，換領更多精彩獎賞。屈臣氏門市及網店均支援三大支付工具收取消費券，包括AlipayHK、八達通卡 Octopus (網店於 8 月初啟用)及 Tap & Go 拍住賞。

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即日起至7月31日，易賞錢會員於全線屈臣氏香港分店購買任何面值禮券/電子禮券每滿$500，即送$50門市優惠券1張及享$50網店優惠2次，合共最多獲得12次優惠 (4張門市$50 現金券及網店$50現金券使用8次)，賺盡$600 優惠！

AlipayHK 額外折扣獎賞

門市獨家優惠：於屈臣氏門市購物，滿 $300 即減 $30/ 滿 $600 即減 $72

網店優惠：於屈臣氏網店，買滿$300，即減$36

健康產品：買任何骨骼及關節產品滿 $288，即減 $30

個人護理產品：買任何 P&G 個人護理產品滿$499，即減$50

AlipayHK 用戶綁定易賞錢禮遇

所有 AlipayHK 用戶於推廣期內首次綁定「易賞錢」會員卡於 AlipayHK App，即可換領$15 購物獎賞。消費額外享 20%易賞錢積分。

八達通卡額外折扣獎賞

門市及網店獨家優惠：於屈臣氏門市/網店購物，滿$300，即減$36

健康產品：買精選 GSK 健康產品滿$259，即減$25；買 Life Nutrition 產品 2 件，即減$50

美容產品：買 La Roche-Posay/VICHY 產品滿$500 ，即減$50;買 EUCERIN 產品滿$500，即減$50

個人護理產品：買高潔絲/HUGGIES 產品滿$299，即減$30；買 2 件 WATSONS WATSBAG 軟包紙巾 100 片 3 包裝，即減$10；買花王個人護理產品滿$199，即減$20；買 CeraVe 產品滿$200 即減$30；買 TIMOTEI 產品滿$119，即減$15；買威露士/KH/NA/CENTRALIN/王子菁華/紡優美產品滿$149，即減$20；買滴露產品滿$149，即減$15；買寶潔個人護理產品滿$499，即減$50

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責任編輯：王芷瑩