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【飲食速報】Häagen-Dazs推出三款咖啡口味雪糕　岩鹽焦糖泡沫咖啡雪糕首度登場

休閒消費 18:14 2021/08/02

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Häagen-Dazs™ Barista Collection再推出全新口味。（圖片由Haagen-Dazs提供）

Häagen-Dazs™咖啡口味雪糕一直深受歡迎，今個夏日，Häagen-Dazs™ Barista Collection再推出全新口味，以優質咖啡豆製作軟滑濃郁雪糕，滿足所有熱愛咖啡的紛絲！

Häagen-Dazs™於即日起為大家帶來三款咖啡雪糕口味，並於全線便利店、超市及日資超市有售：其中一款全新特調咖啡口味首度登場 ── 岩鹽焦糖泡沫咖啡雪糕，香醇咖啡雪糕配上岩鹽焦糖醬，另有口感豐富的朱古力蛋糕咖啡雪糕，最後一款則是萬眾期待之下載譽歸來的經典元祖咖啡雪糕。

點擊大圖了解多款咖啡味雪糕價錢及詳情：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

Häagen-Dazs™全新Barista Collection嚴選上乘巴西咖啡豆所製作，除了把咖啡香味融入雪糕，更別出心裁地加入岩鹽焦糖或朱古力蛋糕等食材，同時提供具香脆可口比利時朱古力外層的雪糕批或三明治作選擇，無疑是夏日炎炎最舒心的配搭，讓你享受咖啡與雪糕的極致。

期間限定日版Häagen-Dazs™芳醇咖啡脆皮雪糕三明治

銷售日期：2021年8月18日起

銷售點：7-11便利店及日資超市

Häagen-Dazs™全新 Barista Collection

銷售日期：即日起

銷售點：陸續於7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市發售

同場加映：簡易消暑榴槤甜品食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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