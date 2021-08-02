【飲食速報】Häagen-Dazs推出三款咖啡口味雪糕 岩鹽焦糖泡沫咖啡雪糕首度登場
Häagen-Dazs™咖啡口味雪糕一直深受歡迎，今個夏日，Häagen-Dazs™ Barista Collection再推出全新口味，以優質咖啡豆製作軟滑濃郁雪糕，滿足所有熱愛咖啡的紛絲！
Häagen-Dazs™於即日起為大家帶來三款咖啡雪糕口味，並於全線便利店、超市及日資超市有售：其中一款全新特調咖啡口味首度登場 ── 岩鹽焦糖泡沫咖啡雪糕，香醇咖啡雪糕配上岩鹽焦糖醬，另有口感豐富的朱古力蛋糕咖啡雪糕，最後一款則是萬眾期待之下載譽歸來的經典元祖咖啡雪糕。
點擊大圖了解多款咖啡味雪糕價錢及詳情：
Häagen-Dazs™全新Barista Collection嚴選上乘巴西咖啡豆所製作，除了把咖啡香味融入雪糕，更別出心裁地加入岩鹽焦糖或朱古力蛋糕等食材，同時提供具香脆可口比利時朱古力外層的雪糕批或三明治作選擇，無疑是夏日炎炎最舒心的配搭，讓你享受咖啡與雪糕的極致。
期間限定日版Häagen-Dazs™芳醇咖啡脆皮雪糕三明治
銷售日期：2021年8月18日起
銷售點：7-11便利店及日資超市
Häagen-Dazs™全新 Barista Collection
銷售日期：即日起
銷售點：陸續於7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市發售
同場加映：簡易消暑榴槤甜品食譜，即睇【下一頁】
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編輯：王芷瑩