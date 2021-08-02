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【酒店下午茶】港威酒店聯乘Somersby推蘋果主題下午茶　2位$568嘆鴨肝慕絲+翠綠花園打卡+送蘋果酒

休閒消費 19:05 2021/08/02

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

港威酒店聯乘Somersby推蘋果主題下午茶。（圖片由酒店提供）

夏日炎炎，一口清新的果香酒確實令人醒神。位於尖沙咀的港威酒店Three on Canton聯乘Somersby由即日起推蘋果主題下午茶，以多款蘋果特色的茶點及特飲為夏日帶來清爽感覺。

Three on Canton推出一系列蘋果主題的鹹甜美點，下午茶可配Somersby蘋果酒、Somersby雞尾酒、咖啡或茶。每位賓客更可免費獲贈Somersby蘋果酒乙支，數量有限，送完即止。

於推廣期內，戶外露天雅座設有綴滿綠草的韆鞦及木製酒桶，搖身變成翠綠怡人的後花園。各位客人，除了品嚐美食，記得到這裡打卡留念。

點擊大圖了解詳情：

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Somersby蘋果酒以真正的蘋果發酵，於製作過程中並無添加人造糖精、色素或味道。餅廚同樣沿用新鮮的蘋果炮製下午茶的精緻美食，推介有青蘋果火雞牛角包、鴨肝慕絲配蘋果醬及果仁、蘋果柑桔芝士蛋糕及蘋果藍莓雲呢嗱法式泡芙。

大廚選用口味清新的蘋果醬製作鴨肝慕絲配蘋果醬及果仁，以中和濃郁的鴨肝味道，再在外層鋪上香脆果仁，令口感大增。餅廚更自家烹調蘋果酒啫喱，混合在蘋果柑桔芝士蛋糕 內，令層次更豐富。

同時，餅廚亦將自家製的清甜蘋果醬點綴在蘋果藍莓雲呢嗱法式泡芙上，與香滑的雲呢嗱吉士醬同吃，味道匹配。

其他甜點包括熱帶水果白朱古力蛋糕、紅桑子馬卡龍及提子鬆餅配果醬及奶油忌廉。鹹點同樣美味，提供煙三文魚撻、芝士松露蘑菇多士及煙肉雞蛋餡餅，令人食指大動。

甜「SOM」蘋果庭院下午茶

地址 : 尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓Three on Canton及Be on Canton

推廣期：2021年8月2日至2022年1月31日

訂座電話：2113 7828

收費：$568／2位；$388／1位（另收加一服務費）

同場加映：夏日炎炎，正是食榴槤季節，即睇大廚教揀榴槤及教整榴槤布甸【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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