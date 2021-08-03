【夏日電視賞】睇ViuTV直播奧運儲印花未能換禮物　Sound Bear秒速換罄被炒賣惹參加者不滿

▲ 不少參加者睇ViuTV直播奧運儲印花未能換禮物，感到灰心。

今屆東京奧運，香港政府購入電視轉播權，所以本地五間持有電視牌照的廣播機構都可以播放奧運賽事，其中ViuTV以《夏日電視賞》的活動拉高收視，吸引觀眾觀賞奧運，透過印花換領不同的獎賞。昨天（2日）剛好出現了第60個印花，惟不少參加者未能趕得及換領Sound Bear夏日毛公仔而換罄，同時發現這些公仔在拍賣平台上被炒賣至$1500，感到灰心及失望。

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《夏日電視賞》玩法

《夏日電視賞》由7月23日至8月8日期間，實時收睇ViuTV 99台。留意廣告時段電視畫面左上角的Sound Bear出現。用ViuTV App的「電視賞」 功能及可支援AR Core智能手機，捕捉Sound Bear圖案以獲取印花。

參加者可憑指定印花換領相關禮品，禮品包括Sound Bear冰感毛巾（15個印花）、Sound Bear防水袋（30個印花）、Sound Bear夏日毛公仔（60個印花）及Sound Bear浮床（70個印花）等等。而印花有效期為2021年8月8日。

儲夠印花換不到Sound Bear夏日毛公仔

有參加者以為即使錯過了部分捕捉「Sound Bear」的機會，也可以繼續儲至指定的印花數目換領相關禮品。可是，每當「Sound Bear」畫面出現達到指定禮品的印花數目，該禮品都會迅速被換罄，參加者惟有向下一個較高印花數目的禮品目標出發。

直至昨天（2日），開始踏入換領較高印花系列的禮品階段（60至70個印花），當中包括萬眾期待的限量500隻Sound Bear夏日毛公仔。昨天（2日）剛好出現了第60個印花，不少參加者未能趕得及換領Sound Bear夏日毛公仔便換罄，同時發現這些公仔在拍賣平台上被炒賣至$1500，感到灰心及失望。

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有參加者到ViuTV的Facebook反映意見及表達不滿，有人建議ViuTV應該加禮物數量，令辛苦儲印花的參加者可換到禮物，

強烈要求加禮物，儲左差不多50個都冇嘢換到…

亦有人直言對ViuTV感到失望，

今次對VIU好失望，我們滿心歡喜開始SCAN SOUND BEAR，但大部份人失望及已放棄，99.99%人根本無法換取禮物。

有苦主更開設Facebook群組大吐苦水，從群組名稱「因為日日掃生啤, 但掃完都換唔到, 導致精神失常關注組」及「連屙屎都孭住部ipad驚miss生啤但最後乜啤都冇灰到啤啤聲關注組」都可感受到苦主們的無奈及失望。

ViuTV回應

TOPick就事件向ViuTV查詢，他們表示謝謝觀眾對 ViuTV 及「夏日電視賞」的踴躍支持。至於問及增加禮品方面有沒有回應，他們表示沒有補充。

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記者：王芷瑩