【玩樂推介】銅鑼灣Schweppes®氣泡「四感」體驗館登場　氣泡打卡區+工作坊+限量調酒套裝

▲ 銅鑼灣Schweppes®氣泡「四感」體驗館登場，大家可以打卡及參加工作坊。（圖片由活動提供）

由即日起至8月23日，Schweppes® 氣泡「四感」體驗館進駐銅鑼灣希慎廣場，感受Schweppes® 的經典味道。場內設有多個型格打卡區、免費試飲Schweppes® Mixers經典飲品或特調雞尾酒，以及爵士樂團現場演奏。大家還有機會得到限量調酒套裝及參與調酒或玻璃杯蝕刻工作坊的機會。

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「四感」體驗館設多個打卡位

場內的歐陸氣氛將引領你進入Schweppes® 氣泡「四感」體驗館，從視覺、聽覺、觸覺和味覺，感受Schweppes® 飲品的綿密氣泡，大家亦可隨意拍照打卡，猶如進入了Schweppes®氣泡世界。

免費換領限量調酒套裝及工作坊

全港超過25間餐廳亦會參與「Schweppes® 品味經典餐廳週」，推出Schweppes® 特飲。只要憑單一消費滿指定金額，當中包括Schweppes® 特飲，顧客有機會換領「Schweppes® X Two Moons Gin調酒套裝」、參加調酒或玻璃杯蝕刻工作坊。

Lee Gardens Club會員獨家禮遇

Schweppes® 與Lee Gardens合作推出Lee Gardens Club會員獨家禮遇，會員只需以100 Lee Gardens積分，即可換領330毫升Schweppes® 梳打水乙罐 。

另外，指定利園區餐廳包括Belgo’s、Brick Lane、Cadilac Bar & Grill、GRAPPA’s Cellar 及The Leah等亦有參與「Schweppes® 品味經典餐廳週」，只要憑單一收據消費滿指定金額，同樣可於「邂逅經典Schweppes® Club」活動專享有獨家消費禮遇。

「邂逅經典Schweppes® Club」活動詳請

日期：2021年8月3日至23日（8月3日下午6時開始開放予公眾參觀）

地點：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場1樓中庭

開放時間：星期一至日，上午10時至晚上10時

費用：全免（送出飲品及禮品數量有限，送完即止）

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責任編輯：王芷瑩