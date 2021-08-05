【星級靚媽】由藝人轉型瑜伽導師走出低谷　Coffee林芊妤：教瑜伽是Me Time

▲ Coffee林芊妤由藝人轉型瑜伽導師走出低谷。

現職註冊瑜伽導師的靚媽林芊妤（Coffee），經常在YouTube拍片分享運動心得，訂閲人數多達143萬。經歷過負面新聞的她，靠瑜伽走出低谷，亦將其視為終身事業，她直言「運動令我放鬆，帶來前所未有的滿足感」。

Coffee回想以前在電視台當藝員時，經常日夜顛倒，拍劇、工作，心理壓力很大，加上自己本身急性子，種種因素都影響身體變差。直至一場大病，令她被逼停止工作約兩個月，當時她想要為自己找點興趣，於是開始接觸瑜伽，很快便決定要報讀國際認可資格，繼而成為瑜伽導師。

她說，剛成為瑜伽導師時，自己也是一邊學一邊教，而每當練習、教班時，她都覺得很放鬆。

以前覺得自己是一個無用的人，沒有技能，學甚麼都三分鐘熱度，做藝人又有很大挫折，很大競爭，自己身體又不爭氣。

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對Coffee來說，教瑜伽帶來滿足感是前所未有的，亦驅使她將瑜伽導師變成自己的終身事業。她認為，當一個瑜伽導師最重要的並非懂得多少動作，而是如何讓學生明白、令他們投入，亦可以解決他們的問題。

當我真正成為一個瑜伽導師，我覺得受到一種尊重，別人會視我為一個老師，我的學生會尊重我。

即使她現時要兼顧瑜伽服裝品牌生意，依然渴望去教瑜伽，「一小時、兩小時也好」，因為這是屬於她的Me Time。

Coffee於2015年開設YouTube頻道，經常拍片教授瑜伽運動，又不時分享日常點滴。每條影片要花上不少時間、精力，但她直言「很開心、很放鬆」，亦希望藉著這個平台分享心得。

有些女生會胡亂減肥，令自己身體變差，這些都是不必要的冤枉路。我覺得做運動很「爽」，見到很多人受我影響，很開心讓大家知道運動並非一件辛苦的事。

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經歷負面新聞，又受過病痛困擾，Coffee走出低谷，找回自己，如今成為幸福靚媽，她分享人生哲學時說道，不要想太多負面事，亦無需將事情想得太過嚴重，因為總會過去。

如果太在乎別人的看法，會十分影響心情，我覺得要活在當下（Live in the moment），有身邊人陪伴已經很足夠。

Coffee身形一向fit爆，她透露現時體重僅約有106-107磅，過去她曾分享減肥心得，表示要改善身形，也需改變飲食習慣，吃得健康點，不過部份看似健康的食品未必健康，因可能暗藏高糖、高鈉、高脂的飲食陷阱。早前她拍片分享其中10個容易致肥的陷阱，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣