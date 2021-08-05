【巴士趣事】早上滂沱大雨九巴車廂雨水積聚　乘客拍片：坐上「鐵達尼260X號」

▲ 有網民在香港突發事故報料區Facebook群組分享一則巴士「滲水」的即時影片，在平日用作互通路上情況及交通意外消息的平台分享這個「意外」，在這早上為其他上班一族帶來歡笑。

在滂沱大雨的日子，市民帶著沾濕了的雨傘乘搭交通工具時，或會令車廂積聚雨水。今早（5日）新界同樣是滂沱大雨，有網民在香港突發事故報料區Facebook群組分享一則巴士「滲水」的即時影片，在平日用作互通路上情況及交通意外消息的平台分享這個「意外」，在這早上為其他上班一族帶來歡笑。

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一如這群組發放具體消息的傳統，該網民在帖文中清楚交代時、地、人、事等資訊，

05/08 早上07:45 260X (VJ6240)出九龍方向 鐵達尼260X號。

他乘搭了由九巴營辦的新界巴士路線260X往屯門（寶田邨）及紅磡站的巴士線，前往九龍方向，一邊乘車，一邊要避開車廂內的雨水，隨著巴士行駛，水流左右轉動。假若近窗邊，可能沾濕鞋，整個車程都浸著雙腳了，感受夏日的冰涼快感。

隨著愈來愈多乘客上車及收起雨傘，雨傘帶來的積水愈來愈多，積聚在前排一角，產生猶如巴士下沉，愈滲愈多水的錯覺。該網民亦給這班車起名為「鐵達尼260X號」，把260X比喻作會沉船的鐵達尼號，十分幽默。

有網民問樓主有沒有出海的感覺，他回覆沒有，不過好像在玩水上遊戲，

咁又無，不過坐巴士有遊戲玩添，轉灣大家就一齊起腳避水，玩到出九龍！

亦有人問樓主有沒有見到鐵達尼號的主角Jack，另外有人借用戲中「You Jump, I Jump!」的經典情節，提醒樓主遇到「沉船」情況，要「Jump」，

jump 啦仲拍片！

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責任編輯：王芷瑩