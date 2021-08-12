【活得健康啲】煲湯一定要加蜜棗？　中醫營養師拆解高糖陷阱：1顆蜜棗等於3顆方糖

▲ 很多人煲湯時會加蜜棗調味，但原來蜜棗是高糖食物，多吃會影響健康。

很多人煲湯時會加蜜棗，令湯水更鮮甜。但有營養師指出，一顆蜜棗等於3顆方糖（15克糖），多吃有損健康！若不加蜜棗，又可用甚麼取代？今集《活得健康啲》請來註冊中醫師、註冊營養師及中藥師，分別講解蜜棗的性質、功效、營養價值，並教大家分辨蜜棗的優劣，給予較健康的飲食建議。

蜜棗的製法

註冊中醫師李亦寧指蜜棗是一種乾果，製法與紅棗、黑棗及南棗一樣，均用青棗製作而成。採收青棗後，挖開表面，用白糖加工製作，然後經過風乾、曬乾，便製成蜜棗。註冊中醫師、百子櫃有限公司中藥師林振邦博士補充，採收的是未太成熟的大棗，在表皮刮出坑紋後，再用糖醃製成蜜棗。

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蜜棗性質及功效

李亦寧醫師指，蜜棗性平味甘，歸脾胃經，有潤肺、養心安神功效。雖然蜜棗有助生津、潤肺、健脾，但藥效不強。她坦言：

如果你是為了養心補血，我不建議吃蜜棗，因為糖分太多，不健康多於健康。

消化不良人士忌吃蜜棗

李醫師續指，蜜棗的皮很厚，水分很少，膳食纖維含量高，不容易被消化，進食過量可致胃腸不適。對於消化不良的人來說，吃甜食會難消化，而蜜棗是加糖精製而成，故不建議經常進食，至於糖尿病患者則不宜食用。

蜜棗糖分及營養價值

到底蜜棗有多甜？註冊營養師謝詠瑩（Gloria）指，以一顆去核蜜棗（約重15克）計算，熱量為55千卡，糖分為15克，即等同3顆方糖。經煮過後，部份抗氧化營養素、鉀質、水溶性維他命、維他命C也會因此流失。

營養價值方面，蜜棗是眾多棗類中最低的，進食過量有機會導致糖分超標，很易致肥及引發三高問題。因此，Gloria建議每次煲湯每人只加一顆蜜棗。

較健康的代替品

蜜棗營養價值低，多吃對身體無益。若想增加湯水甜味，有人會選擇椰棗及無花果取代蜜棗，兩者性質、功效、營養價值又如何？

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1. 椰棗

李亦寧醫師指，椰棗由阿拉伯傳入中國，醫藉對其描述甚少，臨床上亦少以椰棗入藥治病。營養師Gloria則提醒，椰棗糖分高，並非人人適合。一顆椰棗約重24克，其營養資料如下：

熱量：67千卡

糖分：16克（約3顆方糖）

纖維：1.6克

鉀質：167毫克

她續指，椰棗含豐富纖維，升糖指只有45，屬於中升糖指數食物，可以穩定提供糖分給身體。同時，椰棗鉀質豐富，適合行山或做中強度運動時補充所流失的電解質，但不建議為攝取礦物質而刻意進食。由於椰棗糖分較高、鉀質過高，建議糖尿病人士和腎病人士少吃。腎病人士進食過量，有機會引發心律不正，甚至休克。

2. 無花果

李亦寧醫師建議用無花果增加湯水甜味，因其糖分天然，比蜜棗健康。無花果性甘味平，歸脾、肺、大腸經，能健脾、潤肺利咽、潤腸通便，甚至有少許解毒作用。

營養價值方面，無花果亦比椰棗高。營養師Gloria指，以每顆無花果乾（約重20克）計算，其營養資料如下：

熱量：49.8千卡

糖分：9.58克

纖維：1.96克

鉀質：136毫克

Gloria稱，無花果乾含有豐富纖維，抗氧化能力與椰棗相若，糖分比椰棗低，纖維比椰棗高，鉀質相若，是營養均衡的好選擇。

揀靚蜜棗貼士

蜜棗少食多滋味，偶然想吃蜜棗，應如何選購？註冊中醫師、百子櫃有限公司中藥師林振邦博士認為，靚蜜棗最重要的條件是：棗型飽滿、糖霜均勻，沒有變壞。若棗型相對不美觀，表皮破損，或狀態不太好，則較遜色。

南北VS北方

林博士指，不同地區生產的蜜棗有不同特性，其中三款特性如下：

廣西的蜜棗：外形扁身，並非圓形；採用完全乾透的做法，表面有很多砂糖，但被刮出來的坑紋不太多，相比其他產地的蜜棗不算太甜。

北方的蜜棗：以蜜餞形式製，表面比較濕潤，有一層糖漿包裹。

香港流行的蜜棗：採用完全乾的做法，但會𠝹出很深的坑紋。糖分會滲得更透徹，比廣西的蜜棗更甜。

金絲棗VS蜜棗

金絲棗大多較淺色。林博士解釋，金絲棗在製作時經過脫色程序，去掉原有棗色，令成品呈金黃色，看起來較美觀。不過，這與質量沒特別關係，只是令外觀不同的做法。

蜜棗的保存方法

蜜棗本來是一種高糖果乾，林博士建議，蜜棗夠乾燥的話，密封後放在陰涼地方便可。若要存放較長時間，密封後可放進雪櫃。

若蜜棗表面出現白色顆粒，有可能是糖分被逼出來，成為表面的糖霜。但同時，這些白色顆粒也可能代表發霉，若散發異味或存放時間太長，則不建議食用。

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記者：黃泳欣、王芷瑩