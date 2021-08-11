【七救星】七仙羽出手調解林作家庭問題　裕美與林母食飯落淚直呼委屈

▲ 七仙羽卞手調解林作家庭問題，裕美與林母食飯落淚呼委屈。

人稱「七師傅」的風水師七仙羽，將於下周一晚（8月16日）於ViuTV推出新節目《七救星》，日前發放節目預告，見家庭問題難以化解的林作、林作母親（王莉妮）與林作女友裕美難得同檯食飯，但裕美委屈落淚；另外又見七師傅起飛腳大踢林作，網民表示對節目非常期待。

憑節目《鬼同你上位》而廣受觀眾認識的七師傅，出名是「冷面笑匠」，身為風水師的她雖然常以認真態度講解，但內容騎尼搞笑，成為綜藝節目的「搶手貨」。

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▲ 七師傅以觀音造型示人。（節目截圖）

七師傅「普渡眾生」

近日ViuTV推出新節目《七救星》的預告，節目組以仿「長輩圖」方式作為影片效果，七師傅並換上觀音造型「普渡眾生」。

預告中透露將會有林作一家、杜如風和KB（李健宏）擔任嘉賓，而林作與女友裕美和林母在預告片中佔據最多的篇幅。

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▲ 七師傅嘗試化解林作的家庭問題。（Facebook圖片）

裕美掩面流淚

林作的母親王莉妮與林作女友裕美之間的「婆媳糾紛」眾所周知，預告中七師傅表示：「希望佢哋大家可以坐埋一齊。」

但鏡頭一轉，坐在七師傅右則的林母一臉嫌棄，在其左則的裕美直言：「唔好意思我真係覺得好委屈囉。」隨即掩面落淚，節目的另外兩位主持陳安立（Brian）與Kathy仔（王頌茵）極為尷尬並向裕美遞上紙巾，林作母親不留情面謂：「睇下邊個請佢出去啦。」

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▲ 林母一見裕美即感到不悅。（節目截圖）

事後七師傅在社交網站宣傳新節目，並就著林作的家庭事發文：

我發誓，他全家的事，全是真的！我單獨見了裕美，她說林作平時如何如何...林作母親如何如何...我單獨見了林作，他說：我就喜歡裕美，我媽不喜歡是她的事，就算我母親的財產不給我，都無所謂，我是高材生，我有好多方法可以賺到錢。我單獨見了林作母親，她說：我第一次見到裕美就不喜歡，總之就是不喜歡。林作母親住樓下，林作裕美住樓上，他們互不往來，林作堅持要裕美，林母爲此苦惱。 當日拍攝電視節目時，林作母親不知道裕美會出現..兩人見完面最終以吵罵收埸...我感覺非常對不起她們，本來希望她們可以好好的談談，卻搞到林母氣的發抖，我只好安慰她...最後我拿陳安立Brian出氣，都怪他！當日拍攝了數小時，哪些片段可以保留？哪些片段刪走？我不清楚，這是電視台的決定，我都要看電視才會知道。

▲ 七師傅助跑。（節目截圖）

七師傅飛腳踢林作

另外，預告片中有七師傅起飛腳踢林作的片段，不過七師傅踢不中、站不穩，最後只好以亂棍狂毆林作：「我越打越嬲呀，我頭先仲無咁嬲！」

有網民於片段下方留言，指見到七師傅狂打林作實在大快人心。

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▲ 起飛腳力踢林作。（節目截圖）

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而七師傅在社交網站亦有提及此事：「打林作，卻令我仆倒坐骨神經痛。前些日子去林作家拍攝《七救星》，本來好好的，但我們幾個女人越說越氣，我跳起來踢林作，踢的不準，仆倒..踢不中，更氣，又再跳起來再踢，又仆倒..我和裕美拿着棍子追打林作，打完，反而我全身痛，好累。現在大腿及屁股要貼膏藥。」

林作亦有轉發節目預告，並表示：「必成ViuTV今年最高收視節目。」

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