【養生之道】89歲胡楓每日步行兩小時　修哥身壯力健從不進補

▲ 89歲修哥分享養生心得。

89歲胡楓早前紅館舉行《胡楓約你開心派對2021》演唱會，再打破自己3年前所創下最年長歌手紅館舉行演唱會紀錄。修哥近日亦繼續投入新工作，精力充沛，完全不像已年近90歲。

修哥腰板挺直，他生活安穩，兒孫成群，但仍起勁工作，縱使不是劇接劇的拍過不停，大台無論實況旅遊節目、遊戲節目嘉賓、節目宣傳巡禮等，都總有修哥的份兒，工作量不少。

原來他的養生秘密，就是給自己一點動力：「 不斷工作令自己覺得更有衝勁，覺得個人還有用處。拍劇雖然要付出體力，但要記對白，而且接觸人多，可令人頭腦靈活。同後輩一齊工作，自己都覺得後生了。而且公司對長者比較遷就，不會要求我連續開工十幾個鐘。總之，有人搵我工作我好開心，不會推的。」

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TOPick曾訪問修哥養生秘訣，修哥表示約22歲時，曾見到一位中年人由需要別人攙扶才能慢慢行走，持之以恆不斷走路，到最後能夠健步如飛 ，他才發現行路的益處。自此，修哥無論在片場或家中，都會走來走去，養成每天行路習慣。

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修哥又指行路可以促進血液循環，更透露自己從來沒進食補品，至今上鏡依然紅粉緋緋，神采飛揚。「全世界都知我鍾意行路，日日都行，還有做柔軟體操。一日行至少一兩個鐘，有時一路行一路哼歌郁下手郁下腳。在家時，我會行來行去；在電視城，未到我埋位，我就在廠行來行去，都不知幾舒展。」

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談到飲食，修哥的喜好相當簡單：

我食得好清淡，通常食一碟瓜、一碟菜，或者蒸雞、蒸瘦肉。主要是少油少糖少鹽。同家人出外食飯，我都會食得節制；在公司，我就會在餐廳食沙律。我無論食自助餐抑或打邊爐，主要係食菜。紅肉白肉都會食，只是分量減少一點。

他另一個飲食習慣，就是每朝起身都會飲一杯暖開水清腸胃，湯水當然唔少得。

修哥說：「我飲清潤湯水，好似節瓜瘦肉湯、西洋菜陳腎湯、蓮藕湯，一年四季都係，無咩點飲補湯。」他已戒煙多年，近年有朋友說飲紅酒對身體好，他也會飯後淺嘗。

除了健康生活習慣，「開心」更是養生最好的秘方。笑容常掛，修哥快樂之道其實很簡單：「我是個很無所謂的人，每件事也不太介懷。其實，有健康就有快樂。」