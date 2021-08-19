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【學生會風波】港大4名學生被控宣揚恐怖主義罪　今午西九龍裁判法院提堂

社會 11:27 2021/08/19

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4名港大學生涉宣揚恐怖主義被警方拘捕。（經濟日報資料圖片）

港大學生會評議會早前通過深切哀悼七一刺警案疑兇的動議，學生會之後公開道歉並撤回議案，幹事會及部分評議會成員請辭。警方國安處昨日（18日）上門拘捕港大4名學生，並於今日（19日）控告4名年齡介乎18至20歲的男子各一項宣揚恐怖主義罪。

警方今日表示，昨日拘捕的4名男子，涉嫌於7月7日宣揚恐怖主義，違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》第27條。案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。

警方國安處高級警司李桂華昨日表示，被捕的4人為港大學生會的幹事及評議會會員，均於7月7日會議上有發言，讚揚疑兇行為是「為香港犧牲」、形容他是義士、有勇氣，並在通過議案後在社交平台發布有關決定，涉違反《港區國安法》第27條宣揚恐怖主義的條文。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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