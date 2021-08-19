【你得我得大家得】與陳倩揚分享素食心得　敖嘉年騷廚藝自爆曾拋鑊捱鬧

▲ 跟陳倩揚分享素食心得，敖嘉年晒熟練廚藝自爆拋鑊捱鬧。

由陳倩揚化身星級導師與連佳麗（Kelly）、林靜莉（Jeannie）、張嘉凝（Jace）等主持的香港開電視節目《你得我得大家得》，以Keep Fit為題，並邀請多位嘉賓暢談健康及瘦身心得。

節目將於本周五（8月20日）晚上10時30分播出最後一集，邀請到敖嘉年擔任壓軸嘉賓，原來敖嘉年不只是素食者，廚藝還很了得，節目中在鏡頭前「露兩手」展現純熟的「炒功」。

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▲ （發相）

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聞叉雞飯香似蟻咬

節目中，敖嘉年分享了素食心得，原來他於5、6年前已經加入素食行列，他表示：「5、6年前在內地拍攝，因為好怕吃太肥膩的東西，於是著劇組只煮烚菜、雞蛋和豆腐，吃著吃著就習慣了。」

於是他回香港後繼續嘗試吃素，但坦言改變的過程頗辛苦：「因為工作出外景通常都吃『叉雞飯』，一打開飯盒聞到好香，自己就像被蟻咬一樣，但慢慢過渡了之後就覺得OK。」

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席上，敖嘉年還展現熟練的廚藝，陳倩揚指對方其實是大廚。

敖嘉年說：「我爸爸在廚房工作，小時候我在廚房煮東西時好鍾意拋鑊，拋到周圍都是，然後被老豆鬧，不過現在家中以無火煮食，拋不到鑊。」

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敖嘉年又表示，與陳倩揚已10年未有「同框」演出：「當時同你拍節目，你的小朋友還未出生，你又未結婚；拍完節目後，你又結婚又生仔。」