  • 29°C
香港時間 : 2021819日 (週四) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【你得我得大家得】與陳倩揚分享素食心得　敖嘉年騷廚藝自爆曾拋鑊捱鬧

娛樂 12:56 2021/08/19

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

跟陳倩揚分享素食心得，敖嘉年晒熟練廚藝自爆拋鑊捱鬧。

由陳倩揚化身星級導師與連佳麗（Kelly）、林靜莉（Jeannie）、張嘉凝（Jace）等主持的香港開電視節目《你得我得大家得》，以Keep Fit為題，並邀請多位嘉賓暢談健康及瘦身心得。

節目將於本周五（8月20日）晚上10時30分播出最後一集，邀請到敖嘉年擔任壓軸嘉賓，原來敖嘉年不只是素食者，廚藝還很了得，節目中在鏡頭前「露兩手」展現純熟的「炒功」。

【減肥大作戰】3孩靚媽半年勁減30磅不反彈　陳倩揚靠低醣飲食「飽住瘦」

（發相）

【靚媽塑身】三孩之母陳倩揚修身注重健康　公開去水腫秘訣【內附餐單】

聞叉雞飯香似蟻咬

節目中，敖嘉年分享了素食心得，原來他於5、6年前已經加入素食行列，他表示：「5、6年前在內地拍攝，因為好怕吃太肥膩的東西，於是著劇組只煮烚菜、雞蛋和豆腐，吃著吃著就習慣了。」

於是他回香港後繼續嘗試吃素，但坦言改變的過程頗辛苦：「因為工作出外景通常都吃『叉雞飯』，一打開飯盒聞到好香，自己就像被蟻咬一樣，但慢慢過渡了之後就覺得OK。」

同場加映：呂爵安、陳欣妍訪問

席上，敖嘉年還展現熟練的廚藝，陳倩揚指對方其實是大廚。

敖嘉年說：「我爸爸在廚房工作，小時候我在廚房煮東西時好鍾意拋鑊，拋到周圍都是，然後被老豆鬧，不過現在家中以無火煮食，拋不到鑊。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

敖嘉年又表示，與陳倩揚已10年未有「同框」演出：「當時同你拍節目，你的小朋友還未出生，你又未結婚；拍完節目後，你又結婚又生仔。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【減肥大作戰】3孩媽媽陳倩揚產後變肥　靠減醣飲食法減25磅不反彈【附餐單】
16:03 2020/01/16
【減肥大作戰】3孩媽媽陳倩揚產後變肥　靠減醣飲食法減25磅不反彈【附餐單】
【明星減肥】用低醣飲食法減20多磅　靚媽陳倩揚：有好心情才有動力瘦身
18:30 2021/08/08
【明星減肥】用低醣飲食法減20多磅　靚媽陳倩揚：有好心情才有動力瘦身
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　
13:44 2021/08/04
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　

你可能感興趣

【減肥大作戰】3孩媽媽陳倩揚產後變肥　靠減醣飲食法減25磅不反彈【附餐單】
16:03 2020/01/16
【減肥大作戰】3孩媽媽陳倩揚產後變肥　靠減醣飲食法減25磅不反彈【附餐單】
【明星減肥】用低醣飲食法減20多磅　靚媽陳倩揚：有好心情才有動力瘦身
18:30 2021/08/08
【明星減肥】用低醣飲食法減20多磅　靚媽陳倩揚：有好心情才有動力瘦身
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　
13:44 2021/08/04
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　
陳倩揚 敖嘉年 素食食譜 綜藝節目 中式食譜 香港小姐 香港開電視 娛樂行業

最高瀏覽

【照顧者壓力】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助
17:46 2021/08/17
【照顧者壓力】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助
【食用安全】網民大圍連鎖珍奶店買朱古力　驚見杯內藏四腳蛇：以後唔會再飲
13:23 2021/08/18
【食用安全】網民大圍連鎖珍奶店買朱古力　驚見杯內藏四腳蛇：以後唔會再飲
【選美尋親】靚女大學生選美不求奪冠　只盼尋回失蹤2年華裔母親
17:14 2021/08/18
【選美尋親】靚女大學生選美不求奪冠　只盼尋回失蹤2年華裔母親